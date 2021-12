Belén Frau: "No hay recetas mágicas para conciliar trabajo y familia"

Es, asegura, "una apasionada de la comunicación, herramienta clave para generar una confianza que es la base del diálogo que construye y refuerza nuestras relaciones con clientes, proveedores y compañeros", explica la vizcaína Belén Frau, nombrada directora de Comunicación mundial de la multinacional Ikea el pasado mes de octubre y que el próximo lunes recibirá en Bilbao el Alfiler de Oro de la Asociación Mujer Siglo XXI. Frau siempre ha promovido activamente el desarrollo del talento, la diversidad y la inclusión, centrándose en el liderazgo femenino como herramienta de crecimiento económico, social y empresarial. Por eso, desde la asociación que preside la procuradora Carmen Miral, navarra de nacimiento, sentimiento y alma, pero vizcaína de adopción, la reconocen con su máxima distinción. Es un galardón dirigido a mujeres inspiradoras como la mecenas Delfina Entrecanales, la cocinera Elena Arzak, la abogada Miriam González, experta en derecho comunitario y destacada impulsora de los derechos de la mujer desde Inspiring Girls, la artista Cristina Iglesias, la diseñadora de joyas Rosa Oriol, la soprano Ainhoa Arteta, la investigadora Margarita Salas, la modista Mercedes de Miguel, o la editora de Ivorypress Elena Ochoa, entre otras muchas que ya han recibido este reconocimiento.

¿Cómo se ve usted, una mujer, en esta posición de mando: rompiendo techos de cristal o abriendo nuevos caminos?

La verdad es que me veo más como una mujer que ha hecho un apasionante camino profesional con mucho esfuerzo y trabajo, y siendo sincera, he llegado hasta aquí además de por mi trabajo, gracias a los equipos con los que he trabajado, a las personas con las que me he cruzado en el camino y al tipo de compañía de la que formo parte. Me considero una afortunada, porque he tenido la suerte de formar parte de una empresa como Ikea que apuesta fuertemente por las personas, y en el sentido más amplio de la palabra. Te lo pone muy fácil porque cree firmemente en las capacidades y talentos únicos que cada uno tenemos y ofrece medidas que nos ayudan a tener un mejor día a día, con especial enfoque en la igualdad de oportunidades. Además, tenemos muchísimas posibilidades de promoción y desarrollo internos, así como grandes oportunidades de movilidad, dentro del país y en todo el mundo, como ha sido mi caso. Si mi camino y mi trabajo sirven de guía para otras mujeres me sentiré muy feliz, indudablemente, porque creo que los modelos siempre son beneficiosos y sirven para que quienes vienen por detrás vean que se puede. ¡Si mi historia ayuda a derribar barreras a otras mujeres será todo un orgullo!

Fue nombrada directora de la tienda de Barakaldo estando a punto de dar a luz, un momento crítico personal que se suele aducir como un hándicap para la incorporación de la mujer a la vida económica.

Es que mi carrera profesional ha estado íntimamente ligada a mi vida personal. Cuando me ofrecieron ser jefa de la tienda de Barakaldo me quedaban diez días para dar a luz a mi primer hijo, y mi reacción fue decir: ¿Pero me habéis visto? A lo que el jefe de personal contestó: ¿Y qué? Es una baja, como si te torcieras un pie. Creemos en tu talento. Mi situación es atípica, porque al poco de nacer mi segunda hija me ofrecieron la dirección general de Ikea en España, y tres años después tuve mi tercer hijo y me reincorporé de la baja liderando Ikea Italia. Soy consciente de que soy una privilegiada y de que mi situación, desafortunadamente, no es la que viven muchas mujeres en otras realidades laborales. También creo que a veces somos nosotras mismas las que nos ponemos barreras, pero tenemos que creer más en nosotras y en nuestras capacidades.

¿Cuál sería su receta para poder compaginar una actividad profesional tan intensa y una familiar no menos intensa?

El primer consejo que daría a toda mujer es que si quiere acceder a un puesto, puede hacerlo. Muchas veces pensamos: Como quiero ser madre, no puedo asumir esa responsabilidad. Pero sí se puede, y hay que tener esa confianza. A pesar de mi experiencia vital. Soy consciente del contexto en el que vivo. Estudios como Women in Business 2019 apuntan que casi la mitad de los líderes en España, tanto hombres como mujeres, ven en la maternidad el principal freno al desarrollo directivo de la mujer. Aunque no cierro los ojos a esa realidad, soy optimista porque creo que hay muchas empresas que están trabajando en favor de la igualdad de los hombres y mujeres dentro de sus organizaciones. Respecto a conciliar, no hay recetas mágicas para conciliar el trabajo y la familia. Es un equilibrio entre políticas, prácticas laborales y roles en los equipos y en la familia. Una de las principales barreras de la igualdad es la corresponsabilidad. Es fundamental trabajar en la corresponsabilidad, porque sin ella no hay conciliación. Sin el equipo que formo con mi marido esto no sería posible.

En todas las referencias que hay sobre usted se lee que es una apasionada de la comunicación. ¿En qué sentido? ¿En horizontal, o también en vertical con los trabajadores, clientes y proveedores?

Sí, soy una apasionada de la comunicación, y creo que ha sido una suerte para mí, porque creo firmemente que como líder es mi principal responsabilidad. Gracias a la comunicación es como se cimenta el liderazgo y se construyen los equipos. En comunicación incluyo tanto saber explicar con claridad como motivar y escuchar al equipo para entender sus necesidades. En las empresas con propósito y humanistas, la comunicación interpersonal es el pegamento que hace posible esa cultura que asume a la persona en toda su esencia, y que acompaña especialmente en momentos de incertidumbre. Además, la comunicación es una de las principales herramientas para generar confianza, y esa confianza es la base del diálogo que va a construir una buena relación con los clientes para fidelizarlos, al igual que con los colaboradores, para que trabajen motivados y se sientan identificados con la marca. La comunicación representa un activo fundamental para dar a conocer no solo los beneficios, productos y servicios, sino la esencia de una empresa, su forma única de ser y hacer las cosas, esa que la diferencia de sus competidoras. La comunicación genera valor y ese es mi compromiso: poner mi empeño e ilusión en generar valor para la sociedad actual.

Esas mismas referencias hablan de su capacidad para generar inclusión de personas. ¿Cuáles son en estos momentos en una empresa como Ikea estas metas de inclusión de mujeres?

Apostamos por la igualdad real de hombres y mujeres, tenemos el compromiso de garantizar la igualdad de oportunidades, y de alcanzar un equilibrio entre géneros en todos los países, niveles y puestos, incluidos comités y juntas. En España, en la actualidad, alrededor de la mitad de los puestos directivos están ocupados por mujeres. Los números hablan por sí solos de que la igualdad es una realidad.

El CEO de Ikea reconoce que en su nombramiento tuvieron muy en cuenta que usted se ha centrado en fomentar el liderazgo femenino en la empresa. ¿Qué ventajas puede tener esa actitud: económicas, sociales, relacionales?

Creo en el poder de un liderazgo auténtico, cercano, humano y equilibrado, y sobre todo en ser un líder transparente que deje claros los objetivos, que las personas sepan cuál es su contribución. Creo que la mayor motivación que puede tener un empleado es sentirse parte de los objetivos y contribuir a alcanzarlos. Desde mi primera entrevista de trabajo en Ikea me encantó sentirme alineada con los valores de la compañía, y eso creo que ha contribuido en mi crecimiento. Por otra parte, la diversidad en los equipos es vital. Estoy convencida de que las diferencias de las personas que forman nuestros equipos crean un clima más rico, estimulan la creatividad y aportan distintas visiones que redundan en el crecimiento del negocio.

¿La presencia de más mujeres directivas en una empresa como Ikea mejorará más la responsabilidad social-empresarial?

El liderazgo y los equipos inclusivos y diversos sin duda contribuyen a que las personas crezcan, y cuando las personas crecen, la empresa crece y aporta valor en todos los ámbitos: a los clientes, al negocio, a la sociedad€ y también al planeta.

¿Considera que la presencia de más mujeres favorecerá que se escuche más a los trabajadores y se responda mejor a sus necesidades?

Lo fundamental es fomentar la comunicación en los equipos y crear un clima de confianza y de escucha activa que enriquezca el intercambio de ideas y de propuestas.

Ikea es una empresa referente, icono sobre todo en el interiorismo. ¿Cree que un liderazgo femenino como ahora empieza el suyo ayudará a mejorar?

Los modelos de diversidad, igualdad, innovación y sostenibilidad forman parte del ADN de la empresa desde que se fundó. Digamos que forma parte de nuestro diseño democrático. Nuestra visión es contribuir a mejorar el día a día de la mayoría de personas y seguiremos trabajando para conseguirlo.

Ahora que las ventas online son un duro competidor de la venta presencial. ¿Por qué estrategia opta su empresa?

Por nuestra estrategia omnicanal, dentro de la que la venta online es fundamental. En Ikea es clave el mix de lo físico y lo digital. Estamos continuamente innovando para ser más accesibles para nuestros clientes. Efectivamente el comercio online en el último año ha crecido considerablemente. En España, en el año fiscal 2021 nuestras cifras crecieron de forma considerable, un 16,2 %, del que el 23% correspondía exclusivamente al negocio online. Este canal alcanzó la cifra de 356 millones de euros en ventas y un crecimiento del 87 % en comparación con el año anterior. Tenemos una buena oportunidad para seguir consolidando nuestro negocio en España al tiempo que avanzamos en nuestros compromisos sostenibles.

¿Y la venta física?

Estamos desarrollando e invirtiendo en un plan de expansión basado en formatos nuevos e innovadores. En España, actualmente contamos con más de cien puntos de encuentro entre nuestras tiendas tradicionales y otros formatos de proximidad, como son los centros de diseño y planificación Ikea Diseña, los puntos de entrega, los Planning Studio, las tiendas urbanas€

Hay palabras que se asocian a la responsabilidad social corporativa: sostenible, calidad, diseño, precio justo, productos funcionales... ¿Una mayor presencia de liderazgo femenino puede ayudar a que estos objetivos se cumplan?

El liderazgo y la sostenibilidad están muy relacionados, y ya he dicho que la diversidad en los equipos es tremendamente enriquecedora, y en esa diversidad por supuesto se incluye a las mujeres. Un buen liderazgo se tiene que sustentar siempre en una visión, misión, valores€ En definitiva, en un propósito. Se trata de dar respuestas desde el liderazgo a las necesidades actuales del negocio, haciéndolo crecer, pero pensando en el largo plazo, en hacerlo viable, y teniendo en cuenta a la vez la supervivencia del planeta y a las personas que lo habitamos.

Que le reconozcan ahora desde Mujer Siglo XXI. ¿Qué supone para usted? ¿Se ve como modelo para mujeres emprendedoras más jóvenes?

Desde luego es muy emocionante ser reconocida en mi tierra. Cuando recibes un premio indudablemente piensas en todo lo vivido y lo recorrido, y haces, en cierto modo, un trabajo de reflexión personal para poner en perspectiva lo logros, que es algo muy enriquecedor. Si mi trayectoria puede inspirar a otras mujeres más jóvenes a sentirse más seguras de que pueden enfrentarse a los retos profesionales que se les presenten, me sentiría tremendamente feliz. No quiero ser modelo de nadie, pero si mi carrera profesional ayuda a otras mujeres a derribar sus propias barreras, bienvenido sea.

PERSONAL

Nombre completo: Belén Frau Uriarte.

Lugar de nacimiento: Barakaldo, 1974 (47 años).

Estado civil: Es la menor de cinco hermanos. Está casada y es madre de tres hijos.

Formación: Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco con doble especialidad Financiera y Marketing. Entre 1997 y 2004 trabajó en la consultora Deloitte desempeñando funciones de gerente de auditoría en el Sector de Energía, Servicios y Telecomunicaciones.

Trayectoria: Se incorporó a Ikea como responsable de Administración de la tienda de Barakaldo en 2004, cuando abrió, hasta su nombramiento primero como subdirectora en 2006 y más tarde como directora en este mismo centro. Este nombramiento se le comunicó, concretamente, cuando se encontraba embarazada de ocho meses y tres semanas de su primer hijo. En septiembre de 2011, con 36 años, fue nombrada directora general en España, siendo la primera ciudadana del Estado y la primera mujer en ocupar esta posición. Desde octubre de 2018 y durante tres años ocupó el cargo de subdirectora global de Operaciones de Ikea Retail, teniendo bajo su responsabilidad la mayor parte del negocio de la empresa en Europa, función que desempeñó desde las oficinas de la marca en Malmö, Suecia, y viviendo en Copenhague con su marido y sus tres hijos. En 2015 había liderado un proyecto de transformación como CEO de Ikea Italia, uno de los mercados principales de la marca, puesto que desempeñó durante cuatro años. En este tiempo fue madrina de la III promoción del Proyecto Promociona impulsado por la CEOE y formó parte de la Junta Directiva de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias FEDEPE.

Galardones: Además del que recibirá el lunes en el hotel Carlton de Bilbao ha recibido numerosas distinciones, como la Estrella de la Comunidad de Madrid con motivo del Dia Internacional de la Mujer, Mujer Directiva del año FEDEPE, Top 100 Mujeres Líderes en la categoría Alta Dirección de Mujeres&Cía, Mujer Empresaria en la Madrid Womans Week y recientemente el premio mejor CEO Expansión por su apoyo a la gestión de personas y Top Talent 2021 al Líder de Empresa Internacional por el diario Deia, del Grupo Noticias, que pone en valor el talento de Euskadi.