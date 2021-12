Jordi Évole sufre otro ataque de cataplexia con Alberto Chicote

Lleva ya tres ataques de cataplexia en televisión, y los tres se han producido en este 2021, pero aún sigue siendo algo sorprendente. A Jordi Évole le pasó en febrero en El Hormiguero con Pablo Motos, en septiembre en El Intermedio con El Gran Wyoming y le ha vuelto a pasar ahora con Alberto Chicote.



El periodista catalán participaba en el programa Fuera del mapa (La Sexta), presentado por el cocinero madrileño. Era el invitado del día y ambos se desplazaron al Delta del Ebro, en Tarragona. Un malentendido propició el ataque. Ambos se subían en un bicicar para hacer una ruta por la zona y Évole comenzó a pedalear y a mover el volante para evitar chocar con un poste sin esperar a que Chicote, que era quien realmente podía manejar la dirección del vehículo con su volante, se subiera. "Ostia, nene, que me estrello", decía el catalán y comenzaba uno de sus ataques de risa que desembocaba en cataplexia.





"A veces me pasa esto", cuenta Jordi Évole cuando se recupera del ataque de cataplexia que le da tras no poder parar de reír con esta broma en #FdMJordiÉvole https://t.co/Rk2D06GuUp — laSexta Noticias (@sextaNoticias) November 30, 2021

Chicote parecía no enterarse de lo que le pasaba a su compañero hasta que se dio cuenta de que Évole no era capaz de pedalear. "No puedo, no puedo", aseguraba el presentador, y entonces ya sí despertó las alarmas del mediático cocinero. "Oye, no te rías tanto que te va a dar la cataplexia y es peor", le advertía. "Ya está, ya está", le respondía Évole, haciéndole ver que ya le había dado y que no pasaba nada.le preguntó. "Un poco", respondió el chef.que va asociado a la narcolepsia y que se caracteriza por lacomo un ataque de risa, pero también de pánico, ira o estrés. Cuando los ataques son graves la persona puede incluso desmayarse o quedarse paralizada durante varios minutos.