Ángel Martín, recuperado de su brote psicótico: "Ya no escucho voces"

Ángel Martín ya lleva un tiempo intentando visibilizar a través de su informativo matinal en Twitter las enfermedades mentales, la importancia de identificarlas, diagnosticarlas y tratarlas, y siempre hablando en primera persona, admitiendo que es, o ha sido, un enfermo más.

Ahora ha hablado más claro aún. El cómico catalán, que saltó a la fama con el programa Sé lo que hicisteis de La Sexta, ha relatado cómo ha cambiado su vida desde que sufrió un brote psicótico en 2017. En una entrevista en el diario El Mundo, Martín se ha sincerado como lo ha hecho en su libro, titulado Por si las voces vuelven, que va a salir publicado este miércoles día 17 y en el que habla sin tapujos sobre "la locura".

Una locura provocada por un cúmulo de factores entre los que él está seguro de que se encuentran sus adicciones al alcohol y a determinadas drogas. "Mi consumo de marihuana y de alcohol era extremadamente alto. Muy, muy, muy alto. Consumía marihuana, éxtasis y alcohol y no era una cosa de ocio. Crucé la línea e imagino que eso influyó, relata en la entrevista con Rodrigo Terrasa.

En esa charla, Ángel Martín admite que el brote psicótico le llevó a acabar atado en una cama de un psiquiátrico. Una situación de la que se ha ido recuperando lentamente hasta poder afirmar que cree haberla dejado atrás. "Yo quiero pensar que ya estoy completamente cuerdo, pero no lo sé. Si lo que me preguntas es si todavía escucho voces, la respuesta es no. Ya no hay unos señores diciéndome que soy el hijo de unos dioses. No, eso ya no sucede...".

Porque el humorista, de 44 años, vivió hace cuatro años en un mundo paralelo, en una dimensión diferente en la que no todo era malo. "Durante la locura he vivido momentos que eran una mierda porque había seres malignos, seres detrás del espejo tratando de venir a este mundo para apoderarse de mi vida. Era muy agobiante en algunos casos, pero por regla general era una puta maravilla. Es como si estás viendo El mago de Oz y no entiendes por qué Dorothy quiere volver. O Alicia en el país de las maravillas. ¡Pero no salgas de la puta madriguera! Si allí los animales hablan y es guay. ¡Quédate ahí, hostia! Para mí todo era genial, lo complicado era salir porque despertar es una mierda. La locura no fue lo terrible, lo terrible fue lo de "vamos a bajarle los diferenciales de estar loco a este".



El punto de inflexión

Cuando un día felicitó a su novia en Facebook por su éxito de taquilla en Wonder Woman (nada tenía que ver ella con esa película) y después le llenó la casa de regalos, a su pareja se le encendieron las luces de alarma y fue ella quien le llevó a Psiquiatría de un hospital madrileño. Y a ella le está enormemente agradecido por haberle acompañado en todo este proceso. "Yo he tenido suerte porque mi chica ha tenido una paciencia infinita", asegura, para continuar que ella vivió "el infierno, la mierda. Para mí las discusiones que tenía con ella no tenían valor porque nosotros éramos sims controlados por otros nosotros que estaban en otra frecuencia".

Ahora cree que "la locura" ha tenido efectos positivos en su vida. "Volverme loco es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ha supuesto una reconstrucción brutal a nivel personal que me ha permitido aparcar las cosas de mí mismo que eran una mierda como un templo". Y a día de hoy se siente "muy encaminado y extremadamente feliz".

Ángel Martín habla claro y lo que no le gusta es que se frivolice o se busquen titulares sensacionalistas con respecto a su enfermedad, como ha encontrado varios en los últimos tiempos. De ellos ha destacado dos en Twitter. Uno de este lunes: Ángel Martín confiesa por primera vez que ha sido drogadicto; el otro, de septiembre: La enfermedad de Ángel Martín que le podría provocar alucinaciones y graves delirios. Titulares que no ayudan a la causa, la de desestigmatizar las enfermedades mentales.