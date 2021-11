Fito Cabrales sorprende a un músico callejero y se pone a cantar con él

El cordobés Luis Salido, un joven músico callejero que intentaba ganarse unos euros tocando en la Gran Vía de Madrid, se llevó este pasado fin de semana la sorpresa de su vida. Mientras versionaba, avoz y guitarra, el clásico Soldadito Marinero, de Fito y Fitipaldis, escuchado por unos pocos viandantes, apareció el autor de la canción, Fito Cabrales, que no sólo se quedó a verle sino que se animó a cantar con él, multiplicando el número de oyentes que se congregaron.



El mágico momento fue captado en sus teléfonos móviles por varios paseantes. Además de compartir tema con él, al terminar la canción Fito se arrodilló ante Luis Salido y se despidió entre los aplausos del público.





, subiendo fotos y vídeos acompañados de este texto de agradecimiento al bilbaíno. "Querido Fito, crecí con tu música y gran parte de lo que hoy soy, musicalmente hablando, es gracias a ti y a canciones como Soldadito Marinero, que me acompañaron en mis primeras melodías y después, en mis primeros conciertos. Poder cantarla hoy contigo es un regalo que la vida me ha dado, y me empuja a seguir dándolo todo por esta pasión que nos une. Eres una persona ejemplar con una calidad humana increíble. Espero que la música nos vuelva a juntar pronto. Muchísimas gracias por todo, Fito ??".Fito demostró así que su pasión por la música no depende de si canta para diez personas o para losen el concierto que ofrecerá en Bilbao el 11 de junio del próximo año dentro de la gira de presentación de su nuevo disco, Cada vez cadáver.