El internado de la princesa Leonor celebra su semana queer con cabaret y 'striptease'

La princesa Leonor no pudo celebrar con la Familia Real los actos por el Día de la Hispanidad porque en su internado de Gales la fecha era lectiva, y fue la gran ausente de la jornada del 12 de octubre en Madrid. Lo que ha trascendido ahora es que durante esos días el UWC Atlantic College, donde la heredera al trono español cursa el Bachillerato Internacional, celebró la Semana Queer, con diferentes actividades destinadas a visibilizar el colectivo. El propio centro lo anunciaba de esta manera en sus redes sociales: "Esta semana ha sido Queer Focus Week en Atlantic. Diferentes consejos se unen con la plataforma de apoyo y concienciación LGTBQ+ para concienciar a la comunidad queer. Se ha realizado una encuesta a los estudiantes, y el resultado de este año ha sido que el 32% de ellos se identifica con la comunidad queer y el 13% se lo está planteando".





Así es el UWC Atlantic College, donde estudia, en todo su esplendor

Durante esos días, los alumnos y alumnas han podido participar en desfiles en los que vestían con ropas que no corresponden en principio con su sexo, e incluso tomaron parte en una especie de, en el que algunos de ellos mostraron escritas en sus cuerpos las palabras 'Don't sexualize us' (No nos sexualicéis).Inevitablemente, un vídeo de estos actos ha acabado siendo viral y llegado a España, ante lo que muchos tuiteros, algunos indignados,