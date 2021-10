El 'troleo' de Dani Martín a sus seguidores: no regresa El Canto del Loco

Más de una generación de jóvenes (y no tan jóvenes) llevaban expectantes desde que el domingo Dani Martín subiera un vídeo a sus redes en el que parecía insinuar que preparaba la vuelta de El Canto del Loco, ese grupo que se convirtió en un fenómeno de fans en la primera década de los años 2000 y a los que catalogaron como sucesores de Hombres G. En ese vídeo, al cantante madrileño le preguntaban si El Canto del Loco volvía y él no respondía nada, se limitaba a señalar la fecha del 6 de octubre a las 21.00 horas. Y la historia se repitió al día siguiente. Los fans se agarraron a aquello de "quien calla otorga" y las redes se revolucionaron con un retorno que muchos llevan esperando desde que la banda se disolviera en el año 2010.





Unas All Star, un corazón que pinté en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre.



No, no vuelve. Así se llama mi nueva canción, disponible a partir de mañana, a las 21:00.



No, no vuelve. Así se llama el homenaje a la banda de mi vida, El Canto del Loco. pic.twitter.com/XdbKEULgDF