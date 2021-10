El actor Leonardo DiCaprio compra en Malibú una mansión por 12 millones de euros

Quizá emulando a su estrambótico personaje protagonista de la cinta El lobo de Wall Street, el actor estadounidense Leonardo DiCaprio se ha hecho con la propiedad de una exclusiva mansión en Malibú, ubicada en la zona conocida como Carbon Beach, al oeste de la ciudad angelina. Se calcula que el precio de venta ha sido de alrededor de los 13,8 millones de dólares, unos 12 millones de euros. Por exorbitante que pueda parecer el precio, no le habrá dolido tanto al famoso actor, ya que previamente se ha desecho de su ya anterior vivenda, también en Los Ángeles, por 5,75 millones de dólares, unos 4,9 millones de euros. Solo ha tenido que poner otro tanto y un poquito más. Desde hace tiempo se conoce su gusto por comprar y vender viviendas, por los negocios inmobiliarios. Hay muha especulación con cuál es el objetivo de este negocio, si finalmente se la quedará, la regalará o la pondrá de nuevo en el mercado.

Puede ser que haya buscado algo más moderno, ya que sale de una mansión levantada en 1926 para ir a otra construida en 2005. En ella vivía hasta ahora el también actor Jesse Tyler, uno de los protagonistas de la serie Modern family. La vivienda se encuentra en primera linea de playa, con acceso directo a la playa desde la privadísima comunidad Blue Whale Estates, lo que garantiza su intimidad. De dos plantas y con una superficie total de 300 metros cuadrados, cuenta con cuatro dormitorios, cinco baños, así como varios salones y estancias comunes.

Compra y venta de inmuebles

Esta es la nueva mansión californiana del actor estadounidense.

Desde hace años el protagonista de Titanic o Gangs of New York, semirretirado de su profesión como actor desde 2014, se dedica a la compraventa de bienes inmuebles. Ya se le conoce la propiedad de otros inmuebles, al menos tres en la misma zona donde ha adquirido su nueva posesión, también se hizo una isla privada en Belice, donde proyectaba levantar un hotel resort de lujo, aunque esta iniciativa aun no se ha llevada a cabo. Antes ya había realizado excelentes negocios de compra y venta, pero en este caso concreto no se sabe si este es el objetivo final, ya que por un lado se ha deshecho de la que hasta ahora era su domicilio fijo, aunque algunos aseguran que su primera vivienda la tiene en Nueva York, y no se sabe dónde se instalará finalmente. También se ha comentado que la intención real es regalársela a su madre, Irmelin Indenbirken, que sea ella la que disfrute de las espectaculares vistas sobre el océano Pacífico.

Puestos a comentar, no falta quienes han recordado los devastadores incendios que asolaron en el año 2018 la zona de Malibú, en el que miles de personas perdieron sus viviendas, entre ellos conocidos personajes como la cantante Miley Cyrus o Thomas Gottschalk, un actor y presentador alemán famoso por conducir la versión germana de El precio justo.