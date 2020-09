El estilo de... Judit Mascó

¿Quién es ella?

Pocas conocen el mundo de la moda como Judit Mascó; no en vano, esta catalana comenzó en el universo fashion a los 15 años, pero a los 13 ya había aparecido en un anuncio de televisión. Nació hace 50 años en una familia de clase media y su trabajo como modelo lo compaginó con sus estudios de piano y con el instituto, hasta que comenzó a formarse en la Escuela de Modelos Francina. Sus primeros trabajos importantes no tardaron en llegar, en las pasarelas de Milán, París y Nueva York. A nivel internacional desfiló para los mejores diseñadores, como Armani, Dolce & Gabbana, Valentino, Max Mara, Carolina Herrera, Escada, Sportmax, Byblos, Loewe o Anne Klein. Sería imposible enumerar las campañas publicitarias internacionales en las que ha puesto su imagen, así como las casas de cosméticos para las que ha trabajado: Vitesse, Natura Bissé (de la que fue imagen exclusiva pasados los 35 años), Clairol, Lancaster, Clarins o Timotei, entre otras. Pero si por algo pasará a la historia es porque en 1990 saltó a la fama definitivamente al ser portada del especial de baño de Sports Illustrated, siendo la única española que ha conseguido tan ambiciosa meta. Judit también es la única modelo española que ha aparecido en la portada de Vogue USA.



Vida personal

Contrajo matrimonio el 23 de julio de 1993 (época en la que Mascó era una de las modelos más admiradas del panorama internacional) con Eduardo Vicente, un abogado que siempre ha mostrado un punto en común con ella: pasión por la familia. Ha declarado que él ha sido su gran apoyo tanto en su crecimiento profesional como en su conocida entrega a causas sociales. Tienen cuatro hijas: María, Paula, Romitha y Clara.





Porque con 50 años ha aparecido este verano, una vez más, en la lista de lasy porque tiene un arte especial para no prodigarse en exceso en actos públicos, pero cuando lo hace siempre se convierte en una de las protagonistas indiscutibles del evento.Cuando se trata de alfombras rojas viste como pocas vestidazos con aires clásicos, pero siempre con toques muy sofisticados. En una de sus últimas apariciones lució un, y en otra un look rojo pasión con encaje firmado por su amiga. Además, tiene una habilidad especial para combinar piezas que casi se han convertido en iconos pop con otras más casual o algún éxito de la temporada.Pocas mujeres lucen como ella los básicos, las camisas blancas y los vaqueros. A pesar de que le gusta poner a sus looks un toque de color o de actualidad con un complemento atrevido, en su día a día manda la comodidad. Eso sí, para una jornada de trabajo puede sorprender pisando la calle con un, y dejar a todos con la boca abierta.No, pero como casi todas las que han sido modelo tiene una capacidad especial de llevar a su terreno casi cualquier tendencia.Judit Mascóde este año con un traje de pantalón, estrecho y de corte recto y americana con el mismo estampado que combinó con un top negro (en la imagen). Un outfit artístico que remató con unos zapatos de tacón medio acabados en punta y de textura aterciopelada en color negro.No es una prenda, sino su melena rubia, un seña de identidad que la hace inconfundible.