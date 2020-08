Razas bovinas: mis cinco favoritas de cercanía

Hay muchas más y muy buenas, como la alista, la Sanabresa las berrendas en colorado y en negro, la Caldelana, la Avileña, la Parda de Montaña, la Retinta, Vienesa, morucha, Pirenaica etc.

El origen de la ganadería en España se remonta a la Edad de Bronce, cuando las representaciones pictóricas constituyeron la primera referencia a esta técnica. Después apareció la Mesta, gremio o asamblea de ganaderos, cuya importancia llevó a Alfonso X el Sabio a conceder la carta de privilegios en el año 1273. Posteriormente, los Reyes Católicos fundaron en 1497 un reglamento propio con la Real Cabaña de Carreteros. Pero vayamos por esas cinco razas por las que apuesto en un ejercicio de pura subjetividad.

Lo que queda claro es que estas y otras razas, donde el tamaño no importa y además están en un marco geográfico cercano, son perfectamente aptas tanto para chuletas como para el resto de piezas, y además no solo para cocinarlas en la parrilla, sino para guisos, estofados, soasados, escabechados y un sin fin de técnicas y de culinarias atrevidas. Por no hablar de eso tan importante como la economía doméstica precio/ kg.

Raza Frisona

Una raza muy importante es la Frisona, cuyo nombre hace referencia al origen geográfico de la raza: la región de Frisia. Holanda fue el país que la exportó y que dio a conocer este animal fuera de su lugar de procedencia. Dependiendo de su origen tiene otros nombres como raza holandesa, Holstein Frisia, Holstein o Frison-Holstein.

introdujeron 103 novillas frente a las más de 3.000 que se importaron de la Frisona de Canadá o de esas frisonas de Normandía. Las primeras importaciones se realizaron a mediados del siglo XIX y hasta 1965 todas las importaciones de efectivos de hembras se realizaron desde Holanda. En 1956 se importaron 318 novillas holandesas y en 1965 seque se importaron de la Frisona de Canadá o de esas frisonas de Normandía.