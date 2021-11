Noche sin Paz

Telecinco no cuenta con Paz Padilla para su especial navideño.

Telecinco no cuenta con Paz Padilla para su especial navideño.

Quizá... ¿boicot contra Paz Padilla? ¿Un tiempo de descanso? ¿Pierde peso la gaditana en la cadena de Paolo Vasile? Estas y otras muchas cuestiones se plantean en las últimas semanas decenas de usuarios por redes sociales, alarmados ante la ausencia total de la humorista en el principal canal de Mediaset.

La que en los últimos años ha sido rostro protagonista en multitud de programas y galas especiales no pisa últimamente Sálvame (ya comentamos en estas páginas que, al parecer, Carlota Corredera habría ganado dicha guerra interna), ni tampoco caminará en Telecinco vestida de gala por Navidad. ¿El motivo? Tras más de ocho temporadas presentando junto a Joaquín Prat su maravilloso Noche en Paz, el especial navideño de la cadena, los mandamases le han confirmado que para estas fiestas no cuentan con ella. Será Lara Álvarez la mujer que finalmente se comerá el turrón junto al hijo telecinquero del desaparecido Joaquín Prat padre. Una inesperada decisión que ha debido de saber a cuerno quemado a la presentadora gaditana.

Según las malas lenguas, cotillas pero bien informadas, la decisión de la cadena de darle el nuevo concurso de Cuatro, A simple vista, estaría íntimamente relacionado con ir apartándola poquito a poco de los directos del programa producido por La Fábrica de la Tele. Así lo recoge al menos estos días la revista Más, que añade que el mal rollo con ella en Sálvame debe seguir in crescendo. A la notable y pública enemistad con varios compañeros y compañeras de las tardes (legendarios son sus enfrentamientos con Belén Esteban), se suma el comentado momento en el que perdió los papeles con Laura Fa, cuestionando a la prensa rosa, o sus críticas abiertas a la boda de Anabel Pantoja, algo que no ha sentado nada bien a los seguidores del programa, que tienen en gran estima y cariño a la sobrina de la tonadillera.

Bien por un motivo u otro, lo cierto es que la actriz y humorista cada vez pierde más peso en una cadena repleta de enfrentamientos y conflictos a los que no suele entrar. Tampoco han ayudado, todo sea dicho, los regulares datos de audiencia cosechados por las emisiones de La última cena. Y aunque está claro que Jorge Javier Vázquez sigue teniendo mucho más tirón, no podemos olvidar el excelente hacer de Paz Padilla en formatos como Got Talent o La que se avecina.