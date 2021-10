Antonio David Flores rompe su silencio y confirma su ruptura con Olga Moreno

Tras más de una semana de silencio, desde que saltara la noticia de la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno tras 21 años de relación, el propio Antonio David ha salido al paso de todas la elucubraciones sobre los motivos y ha hablado para el Programa de Ana Rosa.

"Se me ha adjudicado el calificativo de infiel, han hecho este ultimo año conmigo y con mi familia un destrozo (...) Me han hecho tanto daño que fui absolutamente sincero al decir que todo esto había pasado factura en mi matrimonio".

Además ha acusando "a quienes querían romper su matrimonio" de haberlo conseguido. Con estas palabras, Antonio David confirma que su matrimonio con Olga Moreno ha terminado

Antonio David ha aprovechado la ocasión para dejarle claro a la prensa apostada en su domicilio que los rumores que le relacionan con una reportera de Mediaset no son ciertos: "Lo último ha sido mezclar a mi familia con compañeros que lo único que han hecho es ayudarme, opinar contra corriente con lo que estaba establecido en algunos medios y han señalado con la letra escarlata a una persona, compañera, periodista, sin ningún tipo de prueba diciendo que ha sido el detonante de mi separación, lo cual es absolutamente falso".



Rocío Flores se hunde

Rocío Flores, hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, quien en marzo acusó a su exmarido en un documental de malos tratos, había acudido por la mañana a El programa de Ana Rosa, donde es una colaboradora fija, e trataba de frenar los rumores sobre la hasta entonces supuesta ruptura de su padre y Olga Moreno: "Son ellos los que deben hablar, no me corresponde a mí", explicaba. "No voy a pronunciarme sobre este asunto pero las cosas están siendo muy difíciles", tartaba de concluir.

Pero tras ver y escuchar las palabra de su padre, Rocío se rompía por completo y comenzaba a llorar. La hija mayor de Antonio David lanzaba un mensaje "a todos los que especulaban sobre el silencio de su padre" y lo hacía tajante: "Se ha dicho y especulado que hablaba o no hablaba por dinero, pero ahí lo tenéis, gratis", se explayó finalmente.

Joaquín Prat ha echado un cable a una descompuesta Rocío tomando el timón de la conversación y aplaudiendo la decisión de Antonio David de "bajar de su casa" para hablar con la prensa: "Antonio David ha salido para evitar el sufrimiento de su hija". Para el presentador, las imágenes de Rocío Flores intentando evitar el tema de su separación han sido definitivas: "No puede estar una criatura de 25 años sacando la cara por dos adultos, lo ha hecho por su hija", pontificó.