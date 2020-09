El estilo de... Ana Soria

¿Quién es ella?

¿Cómo es su estilo?

¿Su mejor 'look'?

¿Por qué ahora habla todo el mundo de ella?

¿Y para el día?

Vida personal

Su prenda fetiche

Se llamay nació en Almería hace 22 años. Estudia Derecho y es hija del abogado almeriense Federico Soria y de Rosa Moreno, quien es hija a su vez del empresario José Luis Moreno. O lo que es lo mismo, una perfecta desconocida hasta este verano, cuando se hizo oficial su. Prueba del interés que despierta es que desde que la pareja decidió no esconder más su idilio, el crecimiento de Ana Soria en número de seguidores de Instagram ha sido vertiginoso. Hace unos meses no alcanzaba los mil y hoy, una cifra mucho más alta que la que acumulan varios de los influencers más sonados del Estado.Es claramente clásico, y aunque sigue las tendenciasy el resultado es sobradamente correcto, aunque un tanto aburrido. La paleta cromática que predomina en el armario de esta joven de 22 años está basada en el blanco, los tonos tierra y neutros, salpicados de vez en cuando por el azul, el fucsia o por algún estampado de los mismos colores. Y es que ella sabe perfectamente que a su piel y a su melena rubia le, y por eso entre sus favoritos están el blanco, el beige y el camel. En cuanto a los complementos y joyas reina el minimalismo. Suele llevar varias cadenas finas con algún colgante y pendientes de aro no muy grandes.La verdad es que solo la hemos visto con looks de verano, porque es cuando el asunto se ha hecho público, pero de entre todos nos quedamos, con nido de abeja de cintura para arriba y escote palabra de honor. Ana le ha sacado buen partido, porque se lo hemos visto en varias ocasiones en redes sociales. Además, es una prueba de que a veces se atreve con colores distintos de los comentados y opta por tonos más arriesgados. La novia de Ponce acierta también con los complementos, como las joyas minimalistas que luce.Está claro: porque ha sido una de las grandesen este verano de 2020. Desde que se confirmó su relación con Enrique Ponce allá por julio, su nombre no ha dejado de acaparar titulares de revistas y programas del corazón. Un exceso total.Se siente cómoda en el estilo boho,en verde y teja, tops de estilo lencero, camisetas con los hombros al descubierto, pantalones vaqueros blancos y sandalias planas. Como en verano la hemos visto en muchas ocasiones en ropa de baño, sabemos que siente predilección por los bikinis blancos, con volantes o con lunares negros.Poco se sabe de su vida antes de este julio de 2020. Estudiaba en Granada, donde mantuvo una relación con un joven que era anónimo hasta que decidió a hablar en la tele. Al parecer, el diestro (separado de hecho de su esposa) y la joven estudiante habrían comenzado la relación en agosto de 2018.. De hecho este verano le hemos visto aquí y allá con diferentes modelos.