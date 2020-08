La Roca, a la cabeza de las 'celebrities' que más cobran en Instagram

No es el mejor actor de la década, ni cultiva con mimo el método, pero sus 190 millones de seguidores en Instagram le han convertido en uno de los artistas mejor pagados de la historia. Dwayne Johnson lidera el jugoso 'ranking' de las 'celebrities' que más cobran en dicha red social. Con la pequeña del clan Kardashian en segunda posición y Cristiano Ronaldo en la tercera. El conocido intérprete de películas como 'The fast and the furious' factura por publicación cerca de 890.000 euros.



Luce unos músculos que asustan y también una cuenta bancaria generosa. La que nutre con casi un millón de dólares cada vez que pulsa el botón compartir de Instagram. Dwayne Johnson no hila tan fino en la interpretación como Tom Hanks o Tommy Lee Jones, pero ni falta que le hace. El mundo digital tiene nuevo rey y su apodo en la citada red social responde al nombre de La Roca. Tan duro como el conocido papel que interpreta en The fast and the furious y que bien le ha servido para sumar un total, atención, de 190 millones de seguidores. Según un estudio de la empresa británica de marketing Hopper HQ, Johnson cobra actualmente alrededor de 890.000 euros por post comercial.