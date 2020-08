La concienciación sobre los derechos de uso y la nube han ayudado a que la época del pirateo del software sea ya algo residual en comparación a finales del siglo pasado

HACE años que casi todas las empresas han optado por hacer una auditoría de todo el software que emplean para legalizar todas sus licencias. El abaratamiento del software, la concienciación sobre los derechos de uso y la nube, han ayudado a que la época del pirateo del software sea ya algo residual en comparación a cómo estaban las cosas a finales del siglo pasado por aquí. Por desgracia las Startups, principalmente por su falta de recursos económicos en su arranque, suelen estar tentadas por la incorporación en sus equipos de software pirata, con la excusa de que más adelante ya regularizarán la situación. Pero en estos momentos creo que esto es una simple excusa que no tiene ningún sentido. Pongamos el ejemplo de la aplicación de Microsoft 365. La aplicación básica para empresas tiene un coste de 4,20 euros/mes por usuario. No voy a ser yo quien diga si es caro o barato, pero existen en este momento aplicaciones como Google Suite o LibreOffce que tienen las mismas funcionalidades y es software totalmente gratuito. Lo mismo para PhotoShop y su gemelo de licencia abierta Gimp, la aplicación de edición de vídeo Openshot o miles de app y programas que existen en la nube con una licencia Freemium, empezamos con la versión más básica gratis y cuando dispongamos de capital suficiente, vamos comprando las licencias Premium con todas las opciones y funcionalidades. Por tanto, no hay ninguna excusa que me sirva para caer en el software pirata, siempre hay alternativas por muy Startup que seamos.