La competencia

Ya no hace falta dedicarse al espionaje. Hay herramientas disponibles a través de Internet que nos dan una información legal de cómo funciona nuestra competencia

DIceN que uno de los pecados capitales es la envidia, pero en ocasiones parece que la utilizamos para tratar de destruir a nuestros adversarios empresariales. El primer error está ahí, en creer que nuestros competidores son nuestros enemigos cuando en realidad son nuestro mejor aliado. Observar lo que hacen, cómo lo hacen, analizar su modelo de éxito o sus lanzamientos puede ayudarnos a tener una nueva perspectiva y a lograr crecer, aunque sea a la zaga de nuestros principales competidores. El mundo digital permite observar y analizar a otras empresas. El propio Facebook tiene una opción, dentro de las llamadas páginas empresariales, denominada Páginas en Observación. Con ella puedes comparar el rendimiento de tu página y de tus publicaciones en comparación con otras páginas similares. Si tu competencia no está en las redes sociales ya tienes una ventaja frente a ellos que no han sido capaces de entender el potencial que tienen. Si tienen sus perfiles bien organizados vas a poder analizar las estadísticas que Facebook nos proporciona y aprender de sus aciertos y errores. Ya no hace falta dedicarse al espionaje ya que herramientas similares a ésta, están disponibles a través de Internet. Eso si, las mejores son de pago, pero nos dan una información totalmente legal, que nos puede ayudar a entender cómo funciona nuestra competencia y de esta forma desarrollar una estrategia que no esté basada en la envidia.