Fallece el actor Philip Baker Hall a los 90 años en Los Ángeles

Philip Baker Hall, uno de los actores secundarios más reconocidos de la industria del cine estadounidense, falleció este domingo por la noche a los 90 años en su casa de la ciudad de Glendale (condado de Los Ángeles, EE.UU.), informaron hoy medios especializados en Hollywood.



Medio siglo ligado a la interpretación avalan la carrera de Baker Hall, quien fue uno de los actores preferidos para el director Paul Thomas Anderson.





