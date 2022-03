Un micrófono abierto en 'Sálvame Lemon Tea' le juega una mala pasada a Terelu Campos

Si había alguna duda sobre qué pensaba Terelu Campos acerca de El programa de Ana Rosa, el espacio que presenta en Telecinco la reina de las mañanas Ana Rosa Quintana, quedó muy claro el viernes.



Un micrófono abierto en el programa Sálvame Lemon Tea, también de Telecinco, le jugó una mala pasada a Terelu y le pilló 'in fraganti' refiriéndose al programa en un tono no muy amigable.



Durante la emisión de un vídeo en el que se podía ver a Antonio Rossi y al resto de colaboradores hablando sobre Amador Mohedano y sus tensiones con Rocío Carrasco, Terelu criticó al programa creyendo que la audiencia no la escuchaba. Sin embargo, se le pudo escuchar claramente y en directo cómo decía "puto programa, eh".



El programa de Ana Rosa fue objeto de críticas por parte de voces de la cadena a causa del trato dado a Rocío Carrasco durante la emisión de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.



Tras el incidente, María Patiño no le dio importancia y la hija mayor de María Teresa Campos, tal vez pensando que no se había escuchado su reflexión en voz alta, enseguida se percató de que volvían a estar en directo y continuó presentando como si no pasara nada.



Automáticamente, los usuarios de las redes sociales se hacían eco del incómodo momento en el que Terelu criticaba a El programa de Ana Rosa y lo difundían, convirtiéndose así en uno de los temas más comentados.





Que han pillado a Terelu con el micro abierto diciendo "puto programa" cuando estaban emitiendo un clip del programa de las mañanas. CHILLO#yoveosalvame #Terelusomostodxs pic.twitter.com/wgPPFaSZtQ — Señor del antifaz???????? (@MenervaPiquero) March 18, 2022

Rivalidad entre las Campos y Ana Rosa Quintana

Además de los problemas recientes que puedan tener las miembros de la familia Campos con la presentadora de El programa de AR, la encarnizada guerra entre María Teresa y Ana Rosa se remonta aMaría Teresa, que entre 1996 y 2004 condujo en Telecinco el magazine matinal Día a día, que la encumbró como la estrella de la cadena, dio un fuerte revés a Mediaset al fichar en 2004 por Antena 3 para presentar el matinal Cada día.Por su parte,, que conducía en la sobremesa de Antena 3 Sabor a ti, regresó en 2004 a Telecinco precisamente para competir con la Campos. El magazine matinal El programa de Ana Rosa se estrenó en 2005 y rápidamente se hizo con el liderazgo de audiencia en su franja horaria, desbancando a María Teresa Campos, cuyo programa fue retirado de la parrilla.Una espina que las Campos tendrán clavada de por vida, más ahora que la líder del clan busca desesperadamente una oferta para regresar a televisión. En sus últimas entrevistas no ha dejado pasar la ocasión de ofrecerse y de asegurar que todavía es capaz de ejercer la profesión: "Yo sé que soy mayor, pero eso no quiere decir que sea tonta. No he tirado la toalla", sentenció ante Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, de Telecinco.