Malena Gracia acusa a Chanel de plagio por el videoclip de 'SloMo'

Chanel, la cantante que se ha convertido en la representante de España para el próximo Festival de Eurovisión tras imponerse en una polémica edición del Benidorm Fest, causa furor con el baile de su canción SloMo.

Sin embargo, según Socialité, hay una persona molesta con la cantante, bailarina y actriz de nacionalidad cubana. Se trata de Malena Gracia, quien le acusa de copiarle en el videoclip de la canción los pasos de su baile y muestra las pruebas.

Según Malena Gracia, Chanel, en el videoclip de SloMo, imita los pasos de baile, los juegos de luces y sombras, el cuerpo de baile y hasta el movimiento del pelo que ya hiciera la cantante y bailarina madrileña hace años en su tema Loca.

"Es totalmente mi vídeo de Loca. Podían haber hecho otra cosa, no sé si es fan mía, o quien lo haya producido, y han querido copiar la historia. No es un homenaje, es una copia, es que es todo igual, solo ha faltado ponerme a mí ahí. Dice la palabra loquito, la pantalla de atrás es igual, los movimientos de pelo me imita...", son las palabras de Malena, según Socialité.

"Podían tener problemas, tendría que consultar con abogados", aunque, de momento, no tiene intención de interponer medidas legales. "Ni me hace gracia ni me disgusta, pero podría haber hecho algo distinto. A quien le ha molestado más es a mis fans", concluye la cantante.