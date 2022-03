'El desafío' estrena una segunda edición apasionante

Tras el éxito de su primera temporada, El Desafío regresa hoy viernes a Antena 3 con una nueva edición más emocionante, más fuerte y mucho más divertida. De nuevo, Roberto Leal se pone al frente del programa y un grupo de ocho famosos se enfrentará cada semana a los desafíos propuestos con el objetivo de superar sus miedos, ser el mejor y el más competitivo. Un elenco de participantes formado por Jesulín de Ubrique, Raquel Sánchez Silva, Omar Montes, Norma Duval, El Monaguillo, Juan Betancourt, Lorena Castell y María Pombo.

Junto a los ocho valientes que se han atrevido a formar parte de esta edición, el programa contará cada semana con varios invitados especiales que, en este segundo año, también se sentarán en la mesa del jurado para valorar a los concursantes por un día. En esta segunda temporada, el equipo de jueces contará con una nueva cara, más que experta en este tipo de situaciones. Pilar Rubio se incorpora al jurado y tendrá que valorar cada semana los esfuerzos de las celebrities junto a Santiago Segura y Juan del Val, los otros dos miembros del jurado.

así es 'el desafío'



Las celebrities de esta edición tendrán que superar todo tipo de desafíos para hacerse con el triunfo: literalmente volarán por los aires o arderán en llamas. Los retos a los que se enfrentarán en este segundo curso son mucho más arriesgados e impresionantes. Tendrán que trabajar muy duro y vencer todos sus límites para superar pruebas de fuerza extrema, retos de vértigo y duelos que ganará quien se imponga a su compañero.

Este concurso es un talent show en el que los famosos intentan cumplir los retos que el programa les va poniendo semanalmente, además de superar las pruebas que surgen en cada gala. El programa acompañará a sus participantes en los entrenamientos y estará a su lado cuando lleguen a la victoria... o no cumplan las expectativas. Porque esta competición no solamente consiste en quedar primero, sino en demostrar la capacidad de superación personal de cada participante. Para ello, los mejores especialistas y profesionales trabajarán codo con codo con los ocho famosos para conseguir llevarlos al límite... y más allá.

Impresionados



Cada semana, los concursantes de El Desafío entrenan duramente para hacer frente a las pruebas. como la apnea, la prueba más temida y a la que todos se tendrán que enfrentar. En la primera edición del programa, Jorge Sanz obtuvo el récord marcando un tiempo de 4 minutos y 37 segundos.

"Es uno de los programas más difíciles que he hecho. Hay que echarle muchas horas. Es un programa real que te lo tienes que currar, no te dan nada hecho", apunta Omar Montes, quien cantará con una orquesta sinfónica, dejando de lado el "autotune" por primera vez, confiesa. "Desde que vi el programa por primera vez, deseaba que me llamaran para poder venir porque me despertó mucho interés el desafío hacia mí mismo. Lo he disfrutado, he sufrido, me he reído, he llorado, pero he intentado siempre ser muy competitivo y venir siempre a ganar", señala por su parte el extorero Jesulín de Ubrique.

Por su parte, Jorge Salvador, uno de los creadores del programa junto a Pablo Motos, recalca que le "gustaría decir una palabra que ha supuesto este programa y esa palabra es pasión. Ha sido apasionante hacerlo y la pasión que han puesto todos los concursantes ha sido espectacular". Mientras que Roberto Leal, habitual presentador de Pasapalabra, vuelve a ponerse al frente del concurso diciendo de esta edición que los concursantes "han venido a ganar y hay una rivalidad máxima entre ellos. Este año nos hemos reído muchísimo más, ha habido grandísimos números, pero sobre todo hay momentos que se van a recordar siempre".

En su primera edición, El Desafío se coronó como uno de los grandes éxitos del año para Antena 3. El programa se despidió en su gala final con un 20,1% de cuota de pantalla y más de 2,8 millones de espectadores, liderando de manera absoluta la noche del viernes. Ahora, toma el relevo de otro gran éxito de la cadena, la novena temporada de Tu cara me suena, que también ha batido récords de audiencia.