La serie 'El inmortal' competirá en el festival Canneseries

Movistar Plus+

Cartel de 'El inmortal'. Movistar Plus+

La serie española El Inmortal, basada en una idea de José Manuel Lorenzo y producida por Movistar Plus, ha sido seleccionada para competir en la selección oficial del festival de series del sur de Francia Canneseries junto a otros ocho títulos internacionales. La quinta edición del festival galo se celebrará entre los próximos días 1 y 6 de abril.

El Inmortal, que se estrenará a lo largo de este año, es "una historia de traición, de ambición desmedida y de búsqueda de dinero fácil, ambientada en el Madrid de la década de los 90. Excesos, noches sin fin y música techno", tal y como señala la plataforma. Está inspirada en hechos reales siguiendo a la banda de traficantes y matones Los Miami (El Inmortal fue el jefe de todos ellos y su nombre "provocaba el pánico de aquel que lo escuchaba", destaca Movistar Plus+ en su nota), que en los años 90 controlaron el tráfico de cocaína en las discotecas de Madrid, ocupando con ello cientos de portadas y programas de televisión.

La serie cuenta en su reparto con Álex García (Tierra de lobos, Antidisturbios), Marcel Borrás (Pulseras rojas), Jason Day, María Hervás (El pueblo, La cocinera de Castamar) y el bilbaino Jon Kortajarena, entre otros. Creada por José Manuel Lorenzo (productor de Dime quién soy, La caza. Monteperdido), está dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos con guión de Diego Sotelo y David Moreno.

El inmortal competirá con títulos como la noruega Afterglow, la belga 1985, la italiana Bang Bang Baby o la danesa The Dreamer - Becoming Karen Blixen, sobre la autora de la novela que inspiró la película Memorias de África. Están también nominadas las series francesas Jeux d'influence, la alemana Punishment, la israelí The lesson y la canadiense Audrey est revenue.

En esta quinta edición de Canneseries, la actriz estadounidense Gillian Anderson recogerá el Premio de Honor Variety Icon Award, mientras que la estadounidense Sydney Sweeney será reconocida con el premio Madame Figaro a la mejor estrella emergente.

Fuera de competición, se proyectarán los primeros capítulos de las series Halo, una producción estadounidense basada en el videojuego de ciencia ficción del mismo nombre, el inicio de la segunda temporada de la francesa Le Flambeau: les aventuriers de Chupacabra, y las francesas Infiniti y Visions.