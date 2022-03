La verdadera razón por la que Loles León abandonó 'Aquí no hay quien viva'

Fue durante dos temporadas Paloma, la enérgica mujer de Juan Cuesta (José Luis Gil, presidente de la comunidad) en la aclamada Aquí no hay quien viva, la serie de Antena 3 en la que Loles León convirtió en populares expresiones como "¡Hombre ya!", "Las caras, Juan, las caras" o "¡Y punto en boca!".

La actriz catalana, que hoy cuenta con 71 años pero que en aquel momento (2003) rozaba la cincuentena, abandonó por voluntad propia la serie producida por José Luis Moreno al finalizar la segunda temporada. Lo hizo cayendo (su personaje, claro) desde el tendedero hasta el suelo del patio interior tras una discusión con La Hierbas (Isabel Ordaz), un accidente que la dejó en coma (en la serie) y durante el cual siempre se especuló con su vuelta, hasta que mucho tiempo después los guionistas la hicieron despertar del coma para matarla definitivamente en un atropello. Se las arreglaron para que nunca se viera su cara, porque ella ya no estaba en el reparto.

El reparto de la primera temporada de 'Aquí no hay quien viva'.

¿Por qué se fue de Aquí no hay quien viva cuando se había convertido en un fenómeno de masas y su personaje era tan querido? Siempre se ha dicho que era por culpa de un tema económico con José Luis Moreno. Ahora, casi dos décadas después, Loles León ha detallado la verdadera razón. Ha sido en La Sexta Noche, donde lo ha contado con pelos y señales.

La actriz asegura que no se debió directamente a querer más dinero. "Yo entré en la serie y en un principio no iba a ser lo que fue, iban a ser solo seis capítulos. Era verano y mi representante me dijo: '¿Tienes algo que hacer?'. Y yo le contesté: 'Pues no'. 'Entonces los haces y te vas de vacaciones'. Tampoco había un dinero estupendo, pero ninguno de los que estuvimos ahí cobrábamos nuestro caché", explica la barcelonesa. "Yo entré con esas condiciones, diciéndole a Moreno que si había más capítulos cobraría mi caché".

Y vaya si hubo más capítulos, La serie arrasó en audiencia y los actores comenzaron a grabar sin parar, como si no hubiera un mañana. "Yo le decía a Moreno: 'Que me des mi caché, el que yo tengo', y él me contestaba: 'Sí, sí, para el próximo contrato'. Pero nunca llegó. Así que un día ya me cansé y le dije: "Pues yo ya me voy", explica Loles León, que muchos años después regresó, en Telecinco y sin José Luis Moreno, a la serie sucesora, La que se avecina, donde se ha reencontrado con muchos de sus excompañeros.