'Lo de Évole' vuelve hoy cargado de historias humanas

Salirse de las grandes figuras y apostar por personalidades menos conocidas pero con mucho que decir y aportar: esta es la propuesta, aunque haya alguna excepción, que Jordi Évole y su equipo plantean en la nueva temporada, la tercera, de Lo de Évole, que se estrena esta noche en laSexta. "Estamos en un momento de una enorme fragmentación de las audiencias y yo no se dónde está el éxito. Puestos a no saberlo, prefiero mirar por lugares arriesgados, atrevidos", explica Jordi Évole. Porque el éxito mayor no es "que te vaya bien porque tienes un programa que se vende solo", como una entrevista con el expresidente Aznar o el futbolista Messi, sino "que nos vaya bien con Morad, con Maxwell o con Gervasio, ahí es donde puede estar nuestro hecho diferencial", añade. Para este primer espacio, se había propuesto a los espectadores y seguidores que eligieran al invitado en una votación a través de la web de laSexta entre una terna de candidatos compuesta por el cantante de música urbana Morad, la escritora de novela erótica Megan Maxwell y el gimnasta Gervasio Deferr. Finalmente el elegido ha sido el primero.

SIN TAPUJOS

Jordi Évole se traslada a L'Hospitalet de Llobregat para entrevistar a Morad. Es la historia de un joven de 22 años de que empezó a publicar sus canciones de música urbana hace solo tres años. Sin el apoyo de ninguna discográfica, de grandes medios o campañas publicitarias, ha conseguido colocarse en los primeros puestos de las listas de artistas más escuchados en las principales plataformas digitales, donde acumula millones de reproducciones. Morad habla sin tapujos de su vida, su familia, procedente de Marruecos, y de la música. También ofrece su visión de la inmigración, el racismo, la marginalidad y sus encontronazos con la justicia. "Es un programa que me toca especialmente porque me ha tocado descubrir una realidad a la que hacía tiempo que no miraba. Creo que hay una realidad mediática y una realidad real, un mundo al que no acostumbramos a mirar, que nos cuesta un poco más mirar", explica Évole.

Y es que este "ya no es un país solo de blancos y cristianos" sino que es "mucho más plural y mucho más diverso. Morad ejemplifica el éxito de la primera generación de origen magrebí nacida en España que lo ha tenido muy difícil y que en cambio lo ha petado en lugares donde los boomers no sé si miramos demasiado", añade.

Esta tercera temporada del programa, que contará con diez espacios, y que ya tuvo la entrevista a Iván Redondo (exdirector del Gabinete de Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez) como anticipo, las historias humanas serán los protagonistas centrales. Y como novedad, en los programas aparecerá el cameo de un personaje conocido que estará relacionado de algún modo con la historia, además del protagonista principal, entrevistado por Évole.

MÁS MUJERES ENTREVISTADAS

Los espectadores podrán seguir las entrevistas que Évole realizará a la periodista Julia Otero, la cantante Rosa López o las protagonistas y el director de Belle Époque. Tres décadas después de su estreno, Évole reunirá a Penélope Cruz, Maribel Verdú, Miriam Díaz Aroca, Ariadna Gil y Fernando Trueba para recordar lo que significó una película como aquella, premiada con el Oscar.

Muchas mujeres tras una temporada, la anterior, que estuvo repleta de hombres. "Fue un error descomunal por parte mía. No es asumible que un programa como el nuestro tenga solo a una mujer por temporada" aunque ahora "no es que fuéramos a compensar nada porque el error ya estaba hecho", sino que "nos interesaron esas historias", explica el periodista.

La segunda temporada de Lo de Évole registró una media de más de 1,9 millones de espectadores y un 10,8% de cuota de pantalla, lo que le llevó a ser, en 2021, el programa más visto de laSexta, por segundo año consecutivo. Asimismo, el interés fue aumentando hasta llegar a ser visto por más de 4,6 millones de espectadores cada semana. La temporada concluyó con los máximos históricos de audiencias en las dos partes emitidas de la entrevista a Miguel Bosé: 2.760.000 (15,4%) y 2.659.000 (15,2%), las más vistas y las de mayor cuota del programa en la temporada. La entrevista a Bosé superó a las de José María Aznar y Fernando Simón, que hasta entonces habían marcado récords históricos de audiencia en el programa en laSexta.