La Señora Maisel vuelve dispuesta a luchar para conseguir su sueño

La serie creada por Amy Sherman-Palladino, La maravillosa Sra. Maisel, vuelve por fin con su cuarta temporada, tras un parón de más de un año, con una Maisel más entregada que nunca a su trabajo, y es que según confiesa su protagonista, Rachel Brosnahan, "Midge todavía tiene muchas barreras para romper. El cambio es difícil, y quiere dos cosas realmente diferentes. Quiere volver a una época en la que las cosas eran más fáciles, simples y cómodas, pero por otro lado quiere luchar por su sueño, que es triunfar en el mundo de la comedia", cuenta la actriz Rachel Brosnahan, sobre la trama de la serie que llega hoy viernes a Amazon Prime Video.









En el final de la tercera temporada, Midge acababa de perder su mayor oportunidad profesional, siendo despedida de la gira europea de Shy Baldwin después de un juego improvisado en el teatro Apollo que estuvo cerca de revelar la sexualidad de la popular cantante. Esto enfadó mucho al artista, por lo que finalmente acabó despedida. De esta manera, tanto Susie (Alex Borstein) como Midge necesitan dinero. La representante por su problema con el juego, por el que quemó su casa para que el dinero del seguro le ayudase con la deuda, y la artista, por su parte, con la compra del apartamento cuyo aval era, precisamente, el contrato de Shy Baldwin.

SEGUIR ROMPIENDO BARRERAS



Es por ello que ambas regresan a Nueva York, donde Midge está dispuesta a coger las riendas de su vida y a afrontar de cara los problemas en vez de hundirse en la miseria. Por primera vez está dispuesta a dejar de ser la telonera de otros y va a defender lo que cree con su propia voz. "No quiero hacer más actuaciones como telonera. Solo quiero actuar donde pueda decir lo que quiero. Eso es lo que hace Lenny Bruce. Conviérteme en Lenny Bruce, conviérteme en protagonista. Tu eres mi representante, represéntame", pide la protagonista. "No es así como funciona el negocio", contesta Susie, "entonces, vamos a cambiar el negocio", responde Midge en un avance de esta nueva temporada.

"El universo del intérprete es muy masculino, lo es ahora y más lo era antes, entonces me pregunté por qué debía sentirme obligada a encajar en esta estructura en vez de cambiarla, por qué no tratamos de crear nuestra propia forma para este negocio. Y eso es lo que va a pelear Midge. Quiere cambiar el tipo de salas en las que actúa y no seguir el camino estándar que todo comediante tiene que tomar", declara.

En la primera temporada Midge se topó con el escenario y la comedia después de que su marido la dejara por su secretaria. Subió al escenario y tuvo "un colapso emocional que resultó ser muy divertido". Tras ello, y tras recibir el calor y los aplausos del público, en las dos siguientes temporadas se basó en "perfeccionar su oficio y descubrir cómo hacer esto como una carrera". Entonces, "creo que en la cuarta temporada se trata de que ella descubra cómo hacerlo de la manera en la que se sienta más verdadera, que los monólogos le nazcan de dentro y no de una forma personalizada o dirigida por otra persona", agrega Brosnahan.

La temporada se ambienta en 1960, año en el que ya se respira el cambio. Buscando perfeccionar su espectáculo, Midge encuentra un trabajo que le permite total libertad creativa. Pero su compromiso con su oficio, y los lugares a los que le lleva, crea una brecha entre ella y su familia y amigos que la rodean. "Mientras que Midge busca salas más grandes donde actuar y más visibilidad, Susie está tratando de conseguir una lista de clientes más amplia y diversificar, Midge no puede ser su único pony en el cobertizo, por así decirlo, y eso no le sienta nada bien a ella, por lo que entraremos en algún conflicto", según Borstein.

A esto se le sumará la lucha por su independencia, sobre todo económica, ya que su marido Joe (Michael Zegen) sigue controlando sus finanzas debido a los problemas de Susie con las apuestas. "Creo que, de alguna manera, los problemas de Susie poco a poco mejoran, aunque seguirá debiendo dinero a mucha gente grande, importante y peligrosa. De alguna manera, saldrá de ciertos problemas y líos, pero solo para hundirse más en otros agujeros", responde la intérprete entre risas.

Debido al coronavirus la producción de esta cuarta y nueva temporada se vio afectada sufriendo retrasos en el rodaje de los episodios, y afectando así también a los propios protagonistas de la misma: "No había nada como volver a juntar a la banda y filmar el programa después de tanto tiempo –ha dicho Brosnahan–. Fue increíble".