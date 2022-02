'Kimi', lo nuevo de Steven Soderbergh, llega hoy a HBO Max

HBO Max acoge hoy hyeves el estreno de Kimi, el nuevo thriller de Steven Soderbergh (Oscar al mejor director por Traffic).

Angela Childs es una joven analista tecnológica que revisa flujos de datos para Amygdala Corporation, proveedor del asistente activado por voz KIMI. En medio de una pandemia, Angela sufre de agorafobia y sigue una rutina estricta dentro de la seguridad de su loft en el centro de la ciudad de Seattle. Entre pausas de trabajo, Angela coquetea, entre otras cosas, con su vecino de enfrente y se comunica con su madre, su dentista y su terapeuta a través de un chat de vídeo, lo que demuestra que nunca necesita dejar la comodidad del hogar.









Pero eso cambia cuando escucha algo horrible en uno de los streams que está analizando. Informar de ello por correo electrónico es demasiado arriesgado, por lo que un compañero de trabajo de confianza le aconseja a Angela que vaya a su oficina en el centro y hable directamente con la ejecutiva Natalie Chowdhury y le alerte de lo que está segura de que es un delito grave. Pero Angela no se ha aventurado a salir desde antes de la pandemia. Llegar a la oficina es un gran desafío, pero está decidida a hacer lo correcto. De lo que no tiene idea es de lo que realmente sucederá cuando, y si, es capaz de salir de su zona de confort.

La película está protagonizada por Zoë Kravitz (próximamente en The Batman), Byron Bowers (Sin movimientos bruscos), Jaime Camil (Schmigadoon), Erika Christensen (Traffic), Derek DelGaudio ("Derek DelGaudio's In & Of Itself" ), Robin Givens (Riverdale), Charles Halford (La suerte de los Logan), Devin Retray (Efectos secundarios), Jacob Vargas (Los 33), con Rita Wilson (Algo para recordar).

Soderbergh, cuya película más reciente para el servicio de streaming fue Sin movimientos bruscos, un thriller homenaje al cine negro repleto de estrellas, y que regresará próximamente para Magic Mike's Last Dance, dirigió KIMI a partir de un guión del aclamado guionista David Koepp. Michael Polaire, colaborador habitual de Soderbergh, y Koepp son los productores.