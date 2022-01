Belén Esteban y Paz Padilla, a la greña en 'Sálvame'

Se veía venir aunque nadie auguró el desenlace. Belén Esteban, que en vísperas de Nochevieja se mostró muy crítica con Paz Padilla por sus declaraciones sobre las vacunas, los contagios y la variante ómicron, anunció que iba aprovechar el reencuentro en el programa Sálvame, en Tele 5, de este jueves 20 de enero para recriminárselas.

Y así fue.

Paz Padilla ha intentado matizar su palabras de aquel 30 de diciembre, francamente desafortunadas, pero Esteban no la ha creído. Tras un cruce de palabrs, la presentadora ha abandonado el plató al grito de "Estoy flipando".

Padilla se escudó en que sus palabras se sacaron de contexto y que "hemos sido víctimas de los haters". No está claro a quién se refiere con el plural, ya que sus compañeras de tertulia, Anne Igartiburu y María del Monte, se limitaron a alucinar con su frase "las vacunas no sirven para nada". En cualquier caso, quisó matizar explicando que "extrajeron un trocito de esa conversación en la que yo decía que no servía para nada en el sentido de que te infectabas del virus nuevo, creo que no he dicho ninguna barbaridad".

Belén Esteban y Paz Padilla, en plena discusión durante 'Sálvame'. Foto: Tele 5

Pero Esteban no estaba para explicaciones. "No me creo lo que estás diciendo. Creo que has metido la pata hasta dentro". Padilla insistió en sus explicaciones para terminar diciendo que "Yo no soy negacionista no antivacunas. Evidentemente las vacunas salvan vidas. Están los números, yo no puedo negarlo", argumentó.

Pero la madrileña estaba de no y no se dejaba convencer. "Es que me dices que si me estoy creyendo lo que me está diciendo, y te digo que no, que no me lo creo. Paz, yo te respeto pero no me creo lo que estás dicendo".

Demasiado para Paz Padilla, que se molestó mucho por estas palabras. "Si fuera mentira lo diría. Pero que tú n me creas me da igual. Lo que tengo clarísimo es que yo no soy antivacunas".

Cuando ya parecía que el tnma estaba olvidado, otro contertulio, Kiko Hernández, ha metido mano y se ha vuelto a calentar.

"Creo que Paz no cree en la vacuna", ha proclamdo Belén Esteban a pesar de las expresado que ha dado la gaditana. "Estoy flipando. Por qué no creo yo en las vacunas (...). Dime Belén, te has metido tú solita en esto", le ha dicho Paz a continuación. Pero la tertuliana ha vuelto a contestar con más contundencia: "La que te has metido has sido tú haciendo ese vídeo".

Ha sido entonces cuando la presentadora gaditana se ha levantado. "Paso", ha dicho al tiempo que abandonaba el plató de Sálvame desabrochándose el vestido y sacándose el micrófono.