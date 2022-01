"Mi madre es mi mayor referente feminista", recuerda Penélope Cruz

Con las nominaciones de los Oscar a la vuelta de la esquina y muchas papeletas para ser finalista a mejor actriz por Madres paralelas, Penélope Cruz estrena Agentes 355, una película de espías que subvierte los cánones del género y demuestra que las mujeres unidas también pueden salvar el mundo.









La actriz, que en el filme forma equipo con Jessica Chastain (La noche más oscura, Interstellar), Diane Kruger (Malditos bastardos), Lupita Nyong'o (Oscar a mejor actriz de reparto por 12 años de esclavitud) y Bingbing Fan (X-Men: días del futuro pasado), cree que la palabra feminismo se ha "distorsionado" y "malinterpretado" mucho, pero no duda en considerarse feminista y menciona a su madre como máximo referente. "Mi madre es una persona fuerte, me tuvo con solo 21 años, la he visto en muchas situaciones en la vida y sus reacciones siempre han sido inspiradoras para mí, de un gran respeto a sí misma, y si tuviera que elegir un referente por supuesto sería ella". "Para mí es feminismo la manera en que ella vive su vida y lo que transmite por sus acciones, crecí viéndola a ella, así que si alguien me pregunta si soy feminista diría sí, seguro, cómo no".

UNA HISTORIA DISTINTA



Bajo la dirección de Simon Kinberg, productor de sagas como X-Men o Deadpool, Agentes 355 llega este viernes a los cines tras haber recibido críticas irregulares en su estreno en Estados Unidos y varios países latinoamericanos. Se trata de un grupo de espías que trabajan para gobiernos de distintos países pero que se saltan las jerarquías y unen fuerzas con el objetivo común de evitar que un arma tecnológica superdestructiva caiga en las manos equivocadas.

"Hasta ahora ha sido raro ver una película de espías con mujeres como protagonistas salvando el mundo y esa es una de las razones por las que quise hacerla", subraya Cruz, que interpreta a una psicóloga colombiana que accidentalmente se ve involucrada en la primera línea de fuego. Cuenta que tuvo un papel activo en la concepción de su personaje. "Aún no había un guion, Jessica y Simon me preguntaron qué papel me gustaría hacer y les dije que siempre he echado de menos en este tipo de películas ver al pez fuera del agua, un personaje con el que el espectador pueda sentirse identificado, que al verlo pensaran, yo sería igual, querría salir corriendo y dejar la misión", explica.

Penélope Cruz exprime las posibilidades de un papel que se nota hecho a su medida, con su vertiente cómica incluida y dice compartir con ella el miedo a las armas. "Soy muy similar en eso, es muy importante la seguridad en el set", comenta tras el reciente accidente mortal con un arma que se disparó en un rodaje de Alec Baldwin.

"Sería interesante saber qué pasa con Graciela (su personaje) si hay una secuela, imagino que querrá permanecer en el grupo pero no sé de qué manera, me produce mucha curiosidad". En cuanto a la faceta de psicóloga, la ganadora de un Oscar por Vicky Cristina Barcelona cuenta que ha trabajado con muchos a lo largo de su vida de manera intermitente. "Y seguiré haciéndolo, es muy positivo cuando encuentras a alguien bueno", asegura.

ESTRENO RETRASADO



Agentes 355 se presentó en el Festival de Cannes en 2018 y su llegada a los cines estaba prevista en 2020 pero se ha retrasado hasta ahora debido a la pandemia. Mientras tanto Cruz no para de cosechar elogios por su papel en Madres paralelas de Pedro Almodóvar que le ha deparado hasta el momento la Copa Volpi a la mejor actriz en Venecia y el premio de la crítica de Los Ángeles, abriéndose camino para lograr su cuarta nominación a los Óscar.