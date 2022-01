Jorge Javier dispara contra Rocío Flores: "Estás poniéndote muy chunga"

La guerra entre Jorge Javier Vázquez y Rocío Flores está en un momento álgido. Lejos queda aquella relación tan cercana y aparentemente entrañable que tejieron cuando la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores participó en Supervivientes y llegó a decirle al presentador: "Gracias por cuidarme".



El conductor de Sálvame ha bautizado recientemente a Antonio David como El Penas y eso no ha gustado nada a su hija, que este martes le respondía contundentemente ante las preguntas de un reportero. "¡Qué lástima! ¿Quién? ¿Jorge Javier? ¡Pobrecito! ¡Pena me da él a mí!"



Horas después, en el programa vespertino de Telecinco, Jorge Javier se ha puesto muy serio para lanzar un furibundo ataque a Rocío Flores. "Pena que no te dé ninguna, cariño, que estás poniéndote muy chunga para lo joven que eres, y para la poca trayectoria de vida que llevas. Que lo único que conozco de ti son los filtros que usas en Instagram", le decía mirando a la cámara directamente.





Jorge Javier a Rocío Flores: "Te estas poniendo muy chunga para lo joven que eres" #yoveosalvame #APOYOROCIO18E pic.twitter.com/aokAByRSvc — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 18, 2022

que tenía a la que era su mujer pasando hambre en Supervivientes cuando estaba con otra y él cobrando y a ti haciéndote pasar un bochorno", ha proseguido Jorge Javier, que estaba desatado. "Que no se le olvide que trabaja en la tele por ser la nieta de Rocío Jurado y la hija de Rocío Carrasco, que si fuera sólo la hija de El Penas no estaría en la tele".De paso, el presentador también se ha despachado a gustoSois unos tramposos", afirmó, para terminar cargando contra los dos. "Han encontrado el padre y ella el botón de llorar".