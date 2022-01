Belén Esteban avisa a la 'antivacunas' Paz Padilla: "No me voy a callar"

Belén Esteban y Paz Padilla mantienen una postura opuesta sobre las vacunas contra la covid y además no la esconden. Mientras la Princesa del pueblo es una firme defensora de ellas y ha criticado con fiereza los postulados tanto de la gaditana como de Miguel Bosé, la humorista-actriz-presentadora-escritora sigue con su errático discurso de la "oritrón" y argumentando en contra de lo que dicen todas las autoridades sanitarias mundiales.





Belén Esteban habla de Paz Padilla. 'El Jueves voy a coincidir con ella en plató y no me voy a callar'. #yoveosalvame @BelenEstebanM @pazpadilla pic.twitter.com/fzEsi7DAKc — TODOtele (@todotele__) January 18, 2022

El enfado de Belén Esteban con las palabras de Paz Padilla se pudo ver en directo en televisión.por el tirón que tiene en televisión y con su número de seguidores. Por aprender,, decía respecto al viral "oritrón" en vez de ómicron que dijo Paz."Me parece vergonzoso y me parece que hay que creer en la ciencia. Creo que está mal informada", declaró la madrileña este lunes.Ese cabreo llegó hasta tal punto que la gaditanaPero claro, antes o después ambas van a coincidir en Sálvame. De hecho, el reencuentro se va a producir este jueves y podría haber tensión. Belén Esteban ya le ha lanzado este martes una advertencia. "le voy a dar mi opinión".Eso sí, la madrileña, que admite que se equivocó por no responder la llamada de Paz Padilla, asegura que mantendrá un buen tono y evitará las discusiones.si no nos podemos entender no pasa nada, vendré a trabajar, ella es la presentadora y siempre habrá buen tono".