'Raphaelismo', un tributo a 60 años de carrera de un artista irrepetible

Con Raphaelismo, Movistar+ continúa la línea de biografías documentales de grandes personajes que inició en 2021 con Lola con gran acogida por parte de público y crítica, y con las que se pretende ahondar en la búsqueda de nuestra identidad colectiva. Ahora es Raphael el protagonista porque su historia, insisten desde la plataforma, es la historia de todos nosotros. Y al contarla, se cuenta también la nuestra, desde los inicios de esa posguerra marcada por el hambre hasta la generación millenial. Raphaelismo es un género en sí mismo, un movimiento artístico que va más allá del personaje. Es el legado del artista a las futuras generaciones en forma de serie documental dividida en cuatro partes. Un retrato íntimo que ahonda en los secretos, ansias, pensamientos y sueños de un ser humano irrepetible, que despierta controversias y pasiones, que vive en el mañana y nunca se rinde incluso en los momentos de mayor adversidad. Raphaelismo es el documental definitivo sobre la vida y la carrera de Raphael al cumplir 60 años sobre los escenarios.

UNA HISTORIA REMEMORADA

Todos los que han participado coinciden en definir a Raphael como un artista decisivo en la historia de la música en castellano. en esta serie documental que hoy se estrena, Raphael rememora, al lado de los suyos, su increíble historia, esa que le ha convertido en un artista irrepetible, con casi 80 discos a sus espaldas y una legión de fans por todo el mundo. En Raphaelismo ha participado toda su familia. Su mujer, Natalia Figueroa, sus tres hijos, Jacobo, Manuel y Alejandra y también algunos de sus grandes amigos como Jaime Azpilicueta, director de teatro y amigo íntimo del artista. Él mismo se implica en echar la vista atrás, contar su historia y "hacerlo con ganas de seguir 60 años más, con más fuerza si cabe, hacia delante", tal como afirma Jorge Ortiz de Landázuri, Gerente de Contenidos de #0 y de Producción Propia de Movistar+.

La lista de voces que, desde el mundo musical, ofrecen su visión sobre el artista de Linares es interminable. Han colaborado Manuel Alejandro, compositor de muchos de sus éxitos (Yo soy áquel, Qué sabe nadie, Estar enamorado, Mi gran noche) ; José Luis Perales, compositor de algunos de sus temas (Yo sigo siendo aquél, Eternamente tuyo); Willy Chirino, autor de Escándalo o Juan Esteban Cuacci, su director musical. Compañeros de profesión como Miguel Ríos, Víctor Manuel, Enrique Bunbury, David Bisbal, Alaska, Andrés Calamaro, Pablo López, Iván Ferreiro, Vega, Alberto Jiménez (Miss Caffeína), Carlos Rivera o Gloria Trevi. También nombres como Alex de la Iglesia, el productor Enrique Cerezo o periodistas como Rosa María Calaf, Iñaki Gabilondo o José Ramón Pardo.

Ortiz de Landázuri destaca que "con Lola y Raphaelismo hemos abierto este año 2021 una nueva línea de biografías documentales de grandes personajes dentro de las series de no ficción. Queremos continuar la búsqueda de nuestra identidad colectiva a través de unas vidas que son historia del país, de cada uno de nosotros".

RAPHAEL, UN ICONO ÚNICO

Los creadores y directores de Raphaelismo, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, cuentan que cuando comenzaron a idear la serie se preguntaron cosas como "¿qué nos queda por saber de Raphel?¿O qué podemos contar que no se haya contado ya? Pusimos el empeño en una cosa: encontrar vestigios de Rafael Martos bajo las capas de la estrella de la PH". Afirman haberse planteado querer conocer al artista en las distancias cortas, cuando se apagan los focos y se enfrenta a los medios. Y llegan a la conclusión de que lo han conseguido. "Raphaelismo no es solo su serie documental definitiva, sino que descubre a un artista inédito, tranquilo, reflexivo, dispuesto a contar las cosas como nunca antes lo ha hecho. Hemos llegado al corazón que late bajo la camisa negra. Raphael nos ha regalado uno de los momentos profesionales más bonitos de nuestra vida. No hay mayor suerte que contar la historia de alguien que es historia".

En Movistar+ tenían clara la apuesta, más vista la acogida prestada por el público a Lola, la serie documental dedicada a la vida y trayectoria de Lola Flores. Y hoy, estrenando Raphaelismo continúan por esa senda.

ADEMÁS, 'RAPHAEL REVISITADO'

Además de Raphaelismo, en Movistar+ puede verse, desde su estreno el pasado 31 de diciembre, Raphael revisitado, un programa especial que recoge las actuaciones de tres grupos y solistas, reunidos en un mismo escenario, para homenajear la figura de Raphael. Grabado en el Teatro Magno, de Madrid, el programa cuenta con las interpretaciones de Varry Brava, que versiona Mi gran noche; Elefantes, que pone voz y música a Se me va y a Digan lo que digan, y Maren y su banda que cantan Cuando tú no estás. El programa cuenta con Arturo Paniagua como presentador.

Cada artista eligió un tema y preparó para la ocasión una versión con su propio toque personal, algo que demuestra que los temas de Raphael son intergeneracionales y pueden ser revisitados por artistas de todos los tiempos.