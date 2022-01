Cristina Pedroche se encuentra "muy mal" tras las críticas recibidas

Todo el mundo se imaginaba a una Cristina Pedroche feliz después de haber arrasado en audiencia en las campanadas, con más de 7 millones y medio de espectadores junto a Alberto Chicote, superando por primera vez (algo histórico) a Televisión Española y mirando casi con telescopio a una desplomada Telecinco.



Pero no. La vallecana está triste y así lo ha querido hacer saber este miércoles en Instagram, asegurando que necesitaba "abrirse en canal" y contar sus sensaciones, algo que ha provocado una avalancha de apoyos en la publicación. "Aunque no lo parezca, están siendo días difíciles. Y aunque intento mantenerme un poco al margen y no leer nada, siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal, muy mal", ha relatado en esa red social.



"Este año quería que fuera el más especial, y os juro que esa noche lo disfruté muchísimo. Creo que se me notaba, que estaba feliz, espléndida, de verdad parecía que había vuelto a nacer", prosigue la madrileña, que sólo vivió momentos de alegría durante la noche. "Me sentí más guapa que nunca, con una energía arrolladora, segura de mí misma, orgullosa de lo que estaba pasando y muy feliz por poder lucir un diseño de 1991 de Manuel Piña".



Tanta alegría de la noche del 31 contrasta con el tono del post. Y eso que Pedroche ya está acostumbrada a recibir críticas todos los años por estas fechas ( y en otras también), ya que sus vestidos no suelen dejar indiferente a nadie. Pero en esta ocasión los comentarios negativos no se centraron sólo en el vestido.





Apoyo de numerosos famosos

Al parecer, muchas de las críticas que ha recibido se referían a su pelo, o a la ausencia de él, ya que debajo del casco que llevó y que formaba parte del traje, Pedrocheaunque realmente era caracterización. "Si hubiera hecho falta raparme lo hubiera hecho sin dudarlo., y por supuesto, ni mejor o peor persona. Por eso la semana de antes llevé pelucas, para normalizar su uso como una opción para quien pueda querer".La madrileña, que afirma no saber "si este ha sido el último año" que presentará las campanadas, aunque si fuera por ella lo haría "toda mi vida", afirma queQuizás es por el cúmulo de cansancio, también de insultos y malas palabras, o de otras cosas, porque la gente me felicita cuando sé que muchos no se alegran de verdad".La colaboradora de Zapeando, que es consciente de que ha conseguido "algo histórico", resta importancia a las felicitaciones por la audiencia cosechada, ya que asegura que para ella lo más importante es el cariño del público.y lo doy todo, si ese día no has estado, para mí no tiene sentido que estés el día de las audiencias".Pedroche termina el post agradeciendo el apoyo de quienes la respaldan y deseando también los mejor a quienes la critican, "porque todo el mundo, sea como sea, se merece amor. De hecho estoy convencida de queLa publicación ha recibido respuestas de apoyo de numerosísimos personajes conocidos. Entre ellos cabe destacar los de su estilista, Josie, además de mensajes muy sentidos de Beatriz Luengo y Miguel Ángel Silvestre, que se unen a Alejandro Sanz, Miki Nadal, Anna Simón, Sara Sálamo, Berta Collado, Sara Carbonero, Lola Índigo, Ana Peleteiro, Maribel Verdú, Pitingo, Ángel Martín, Dioni Martín (Camela), Ricky Merino y Máximo Huerta, entre otros.