Otra mujer acusa a Chris Noth de violación

nueva york – Chris Noth, popular por su papel de Mr. Big en la serie Sexo en Nueva York, fue acusado el jueves de abuso sexual por dos mujeres con las que, según ha señalado el actor estadounidense en un comunicado, tuvo "encuentros consentidos". Según publica el medio especializado The Hollywood Reporter (THR), las dos mujeres, de 40 y 31 años, alegan haber sido asaltadas sexualmente por Noth en 2004 y 2015, respectivamente. Y ayer, una tercera mujer se unía también a las acusaciones. La mujer de 30 años denunció haber sido agredida sexualmente en 2010 por el actor mientras trabajaba como cantante de salón en un restaurante de Nueva York, según informó The Daily Beast.

La primera que le denunció en la prensa es una periodista que contactó con THR el pasado mes de agosto y la otra trabaja para la industria del entretenimiento y dio a conocer su caso cuando supo que Noth volvería a aparecer en la continuación de la serie, recién estrenada en HBO.

La periodista asegura que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 22 años y trabajaba en Los Ángeles. Tras conocer al actor, fue a su apartamento a devolverle un libro que le había prestado y allí Noth la violó, según su relato.

La segunda mujer tenía 25 años y el actor 60 (ahora tiene 67 años) cuando se conocieron. Salieron a cenar y luego fueron al apartamento de Noth, donde la violó. Al día siguiente recibió un mensaje de voz del actor: "Espero que no te tomaras lo de anoche de forma errónea".

Y en un posterior intercambio de mensajes entre los dos, revisado por THR, hay uno en el que dice: "Creo que nos divertimos mucho pero no estoy seguro de cómo te sentiste tú". A lo que la mujer contestó: "Realmente disfruté de tu compañía y tuvimos una buena conversación (...) pero me sentí ligeramente usada...".

defensa "Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas (...) No siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados (...) No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres ", señala el actor.