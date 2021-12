'Zapeando' celebra 2.000 programas con sorpresas y mucha diversión

Tras ocho años de emisión, de amenizar y boicotear con humor las siestas de los espectadores de La Sexta, Zapeando cumple hoy viernes 2.000 programas en antena, convirtiéndose en uno de los formatos diarios de más longevos de la cadena, tan solo superado por El Intermedio.

Para celebrar el programa 2.000 tendrá lugar una edición especial en la que los telespectadores podrán ver a Dani Mateo y a sus colaboradores como nunca antes se les ha visto y eso, tratándose de Zapeando, donde no les ha faltado atuendo que ponerse ni personaje en el que meterse, ya es mucho.

Mateo junto a Miki Nadal, Cristina Pedroche, Valeria Ros, Lorena Castell y Quique Peinado quieren animar a sus seguidores a que hoy reserven el mejor sitio en su sofá para asistir al mayor espectáculo jamás imaginado, una edición especial que tendrá de todo: emoción, riesgo, sorpresas y humor.

Conforme han ido cumpliendo programas, se han ido intensificando las celebraciones. Llegar al 100 fue una gran alegría, por eso, decidieron hacer partícipes a la audiencia, a quien invitaron a que se grabaran bailando el Happy de Pharrell Williams y que lo subieran a sus redes sociales con la etiqueta #Zapeando100. Todos los vídeos recibidos fueron emitidos en la cabecera del programa.

En el 200, se animaron con la tarta, que contó con el control de calidad del mismísimo Alberto Chicote. En el 300, comenzaron a venirse arriba y tiraron la casa por la ventana con la realización de un videoclip, que bajo el título ¡Qué guay! versionaba el tema Blurred Lines de Robin Thicke.

Para el aniversario del 400, el equipo del programa preparó un divertido documental en el que repasaron los grandes momentos del programa. Además, gracias a Periscope –entonces superrasé como diría el mismísimo Josie–, los espectadores pudieron ver cómo se preparan los colaboradores antes del directo.

En el 500, repitieron la fórmula musical con un divertido videoclip inspirado en All about that bass de Meghan Trainor, pero con una letra al más puro estilo Zapeando. Además, Pedroche tiró de sus dotes interpretativas para caracterizarse de tal manera que no la reconociera ni su propio padre y recuperar su etapa de reportera.

Otras celebraciones



Los 600 los celebraron recorriendo el centro de Madrid en un Seiscientos con el espíritu alocado que caracteriza al programa y para celebrar los 700, algunos de los zapeanders se transformaron en los integrantes de los Village People para cantar YMCA, su hit más emblemático, ataviados con el look con el que el grupo se catapultó hasta lo más alto de las listas de ventas.

En el 800, Frank Blanco, por entonces presentador del programa, decidió aprovechar la ocasión para observar mejor a sus compañeros convirtiéndose en El jefe infiltrado y en el 900, volvieron a dar la campanada con una versión del exitoso videoclip Chantaje de Maluma y Shakira, interpretado por Cristina Pedroche y Miki Nadal. Y se descubrió cómo se las apañaban los colaboradores para lograr los mejores zappings.

En el 1.000 tiraron la casa por la ventana. Con Matías Prats de Padrino; abrieron el programa con un número musical interpretado por Anna Simón, Miki Nadal y Ana Morgade; entregaron 1.000 euros a una superfan del programa; mostraron su mejor faceta interpretativa en un sketch donde repasaron lo que había dado de sí el programa para ellos bajo el título Zapeando Famil".

A lo largo de estos 2.000 programas, Zapeando ha contado con nueve padrinos del programa: Chenoa y Alberto Chicote para el programa 200; Susanna Griso para el Programa 300; Ángel Llácer y Juanra Bonet para el primer aniversario; Iñaki López para el 800 y Matías Prats para el 1.000, y Jorge Fernández y Arturo Valls en el quinto aniversario.

Asimismo, el espacio ha contado con casi 500 invitados. Durante estos ocho años, el longevo programa de laSexta ha emitido más de 100.000 vídeos.