Rocío Carrasco no cobró nada por participar en el homenaje a Rocío Jurado

Pese a las acusaciones que le lanzaron su hermana Gloria Camila Ortega y su tío Amador Mohedano, Sálvame ha afirmado este miércoles que Rocío Carrasco no cobró ni un euro por su participación el martes en el homenaje a Rocío Jurado que emitió Telecinco en un especial de cuatro horas.

Nadie de la familia quiso acompañar a Rocío Carrasco en el homenaje. Gloria Camila afirmó el mismo martes, pocos minutos después de que terminara el programa, que a su hermana le movía el dinero en ese evento, en el que Rocío Carrasco abrió un contenedor que contenía unos trajes de La más grande. "Estoy segura de que si no hubiera cobrado, esos contenedores no se habrían abierto", dijo indignada la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano.

A esas palabras se sumó Amador Mohedano. "A nuestra familia no nos hace falta que nos ofrezcan dinero para participar en un homenaje a mi hermana. Lo que hacemos lo hacemos de corazón", aseguró por teléfono en Ya son las ocho.

Y su exmujer, Rosa Benito, también desde plató, se pronunció en términos similares, asegurando que había recibido diferentes propuestas para hablar y las había rechazado. "Me han ofrecido muchísimas cosas, incluso este verano, y hoy mi cuenta sería mucho más alta, no he cobrado nada por mi cuñada. Ni por todo el oro del mundo haría nada que pudiera perjudicar a Rocío".

Jorge Javier Vázquez ha querido este miércoles acabar con esas especulaciones y ha asegurado en Sálvame que la heredera universal de Rocío Jurado no ha cobrado nada por participar en ese homenaje.