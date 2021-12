'La Sagrada Familia, el desafío de Gaudí' llegará en 2022

Perfeccionista, humano, pero también temperamental. Así es el Antoni Gaudí (1852-1926) interpretado por el actor Lluís Altés, quien rodó a finales de noviembre en un plató virtual de París una parte ficcionada del documental sobre el genio catalán que se estrenará en 2022. La Sagrada Familia, el desafío de Gaudí está dirigida por el francés Marc Jampolsky. Situados en la feria de exposiciones de la Porte de Versailles de París, los estudios usaron técnicas de realidad virtual y reprodujeron el taller de Gaudí, hecho cenizas en un incendio en 1936 y que destruyó gran parte de sus archivos. La representación de unas instalaciones que ya no existen fue posible gracias a una intensa búsqueda documental para la reconstitución de aquel taller. El minucioso decorado en 3D está proyectado en un gigantesco mural.

Uno de los aspectos técnicos más complejos de este documental ficcionado de noventa minutos es cómo está filmado. El decorado virtual cambia en tiempo real en función de los movimientos de la cámara equipada para incluir elementos en 3D. "La sensación es como estar en un teatro. El plató virtual es como si fuese un telón de fondo y enfrente tengo el mobiliario. Me muevo entre él igual que si fuese un teatro", afirmó en declaraciones a Efe el intérprete catalán. Con barba y pelucas postizas, Altés, de 51 años, dice no sentir el peso de interpretar a una leyenda como Gaudí. "Interpretar a un genio es siempre muy difícil, porque el genio tiene una doble vertiente, la que tiende a loco y la humana, porque Gaudí era humano. Jugar con estas dos vertientes es complicado, pero también muy emocionante". Confiesa que le han sorprendido algunas cosas del creador catalán. "No sabía que tenía tanto genio y lo entiendo, porque el Gaudí artista era muy perfeccionista", comenta.

La Sagrada Familia, el desafío de Gaudí, coproducción internacional que incluye a la española Atomis Media y en la que también colaboran TV3 y la plataforma Movistar, tiene un presupuesto de un millón de euros. El canal franco-alemán ARTE la estrenará en abril de 2022 en París, coincidiendo con la exposición sobre Gaudí en el Museo de Orsay.