Orgías, tríos y "más de 500 mujeres": las confesiones sexuales de Kiko Matamoros

Kiko Matamoros siempre ha tenido imagen de mujeriego y parece gozar de enorme éxito incluso con personas de una edad muy inferior a la suya. A sus 65 años, el polígrafo ha confirmado que su vida sexual ha sido y es muy intensa. Y él no ha tenido ningún problema en explayarse sobre el tema.

En su experiencia con la máquina de la verdad de Conchita en Sábado Deluxe, el colaborador de casi todos los programas de Telecinco calculó que se habrá acostado con medio millar de mujeres. "Yo creo que me he acostado con más de 500 mujeres. Tengo 65 años y me estrené el día que pasé de los 15 a los 16. He tenido tiempo en 50 años", explicaba.

Matamoros, que presume de practicar sexo todos los días ("si no lo hago, duermo mal, dijo) también confirmó que no ha tenido suficiente con relaciones unipersonales. De hecho dice haber participado en unos 30 tríos y también en orgías, alguna de ellas de dimensiones difíciles de gestionar. "Fue un desbarajuste general con más de 25 personas. Yo simplemente miré un rato y me fui".

El colaborador reconoció haber "recurrido a estimulantes para mantener relaciones sexuales" y aseguró que se acostó "con dos presentadoras de televisión. He estado con ellas y con gente que, si se supiera, tendríamos para hacer una semana de programa. Con una estuve cuando tenía 40 años y con la otra, con 50 años. Estaba siendo infiel a mi mujer (Makoke)".