HBO devuelve el espíritu de 'Sexo en Nueva York'con 'And just like that'

Fotograma de la serie 'And just like that'. HBO Max

Sarah Jessica Parker, en una entrevista en 2019, contaba que le gustaría ver cómo había tratado la vida a los personajes de Sexo en Nueva York. "Tengo curiosidad por saber cómo les ha ido. El mundo ha cambiado mucho gracias a la tecnología y las redes sociales, los personajes nunca han hablado de estas cosas y creo que podría ser realmente interesante", explicaba la actriz que dio vida a Carrie Bradshaw. Ahora, dos años después, su deseo y el de los fans de este grupo de amigas en la Gran Manzana se hace realidad con el estreno hoy jueves en HBO Max de And just like that que, en diez episodios, nos contará cómo ha tratado el paso del tiempo la relación de amistad entre Carrie, Miranda y Charlotte, cuando ya han llegado a los 50 años.









Casey Bloys, director de contenido de HBO, ha reconocido en una entrevista que And Just Like That adapta sus tramas a los nuevos tiempos. Si hay algo que podría chirriar a día de hoy de Sexo en Nueva York es que los personajes de color son casi anecdóticos, algo que en And just like that estaban dispuestos a corregir. La nueva diversidad también es, por tanto, algo que los nuevos guionistas han tratado de cuidar y tres nuevas mujeres racializadas tienen papeles importantes y recurrentes en la nueva historia.

A dos veteranas de la serie, Julie Rottenberg y Elisa Zuritsky, se unen Samantha Irby (una comediante queer y negra), Rachna Fruchbom y Keli Goff. Durante años, la propia Kim Cattrall (Samantha en Sexo en Nueva York) había, al parecer, pedido a los responsables de la serie que en caso de elegir a alguien para reemplazarla, la actriz fuera latina o negra, algo que ahora se cumpliría en cierta manera. Aunque, eso sí, el personaje de Samantha sea irreemplazable.

elenco y nuevas incorporaciones



A la presencia en And just like that de miembros del elenco de Sexo en Nueva York tanto en su versión serie como en las dos películas rodadas basadas en el libro Sex and the City de Candance Bushnell, se unen ahora nuevos nombres. Además de Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte), veremos de nuevo a Chris Noth (Mr. Big), David Eigenberg (Steve, marido de Miranda), John Corbett (Chris Stevens en Doctor en Alaska), que interpretó a Aidan Shaw en las temporadas tercera y cuarta de Sexo en Nueva York, o incluso el recientemente fallecido Willie Garson (Stanford, el gran amigo de Carrie), quien no había terminado de rodar todas las escenas previstas para su personaje. Quien estaba confirmado que no iba a formar parte del reparto de And just like that es Kim Catrall (Samantha), aunque su personaje si estará, de una u otra forma, presente en la serie. Habrá que ver cómo y de qué manera. Son varias las teorías en torno a las razones por las que la actriz no forma parte de este reencuentro, entre ellas una posible mala relación entre Catrall y Sarah Jessica-Parker.

Las nuevas incorporaciones no son precisamente pocas. La cómica y guionista Sara Diaz se une al reparto para encarnar al primer personaje no binario del universo Sexo en Nueva York. Se trata de un papel recurrente, aunque no principal, en el que la actriz da vida a la encargada de un podcast en el que Carrie Bradshaw colabora asiduamente. Nicole Ari Parker se incorpora como Lisa Todd Wexley, una directora de documentales madre de tres hijos. Sarita Choudhury es Seema Patel, una agente inmobiliaria. Karen Pittman interpreta a Nya Wallace, una profesora de derecho de la Universidad de Columbia.

Las tres son mujeres racializadas y las tres encajan en el Nueva York diverso que tanto Sarah Jessica Parker, productora ejecutiva, como Michael Patrick King, director, han querido reflejar en las historias que se podrán ver en And Just Like That. Hay otra inclusión en el reparto que ha resultado ser la más misteriosa. Isaac Powell (Modern Love) da vida a George, un estudiante de moda en el Fashion Institute of Technology que no sigue los dictados de las normas de género.

la moda en la nueva serie



La moda, una protagonista más del universo Sexo en Nueva York, al igual que la propia ciudad de Nueva York, no cuenta ahora con Patricia Field al frente. La que fuera responsable de los icónicos looks de Carrie durante todos los años que estuvo la serie en antena ya se había comprometido para dirigir el vestuario de otra serie de Darren Star, Emily in Paris. Aunque eso sí, deja a una de sus principales ayudantes al frente. Molly Rogers encargada de adaptar a las chicas a la realidad de la moda de 2021. Veremos el resultado.

El tráiler hecho público deja entrever cómo ha cambiado el estilo de las chicas en estos más de diez años transcurridos y ha permitido conocer qué marcas tendrán cabida en el armario de And Just Like That. Como se han encargado de divulgar incluso cuentas en redes sociales de seguidores de la serie, firmas clásicas se unen a otras tendencias más vanguardistas.