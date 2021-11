¿Qué fue de Jaydy Michel?

Estudió dos años de Periodismo en México, pero pronto se vio tentada por las pasarelas y viajó a Estados Unidos para dar sus primeros pasos como modelo. Ha desfilado en diferentes pasarelas para firmas como Torretta, Javier Larrainzar y Agatha Ruiz de la Prada, y también ha sido portada de revistas mexicanas e internacionales como Elle, Marie Claire, Woman, GQ, Chic, Telva, Vogue México, Vogue España, Hola España y Ocean Drive, entre otras. Igualmente, ha sido imagen de distintas marcas muy conocidas, como Tous, Wella, Tous Touch Fragance, Gillette o Platino Lingerie.

Tras casarse con el cantante español Alejandro Sanz dejó de lado sus compromisos laborales y se dedicó a acompañarle en las giras y a cuidar de la hija que tuvieron en común, pero siempre se mostró interesada por el cine y la televisión. En el primero de los medios hizo una película, Isi/Disi, amor a lo bestia, protagonizada por Santiago Segura y Florentino Fernández, y aunque le gustaba mucho el ambiente cinematográfico no volvió a estar de nuevo en un elenco.

La televisión le dio una oportunidad de más larga duración, Los Serrano. En esta serie, de gran audiencia en su momento, dio vida a Celia, una profesora de inglés. Jaydy Michel siempre ha dicho que este proyecto fue el trabajo de su vida, estuvo en él a lo largo de una temporada y se fue con la cancelación de la historia. Seis años después, y tras regresar a su país, se puso al frente de Mexico's Next Top Model.

Era 2014 y reemplazaba así a la anterior presentadora, la también modelo Elsa Benítez. Tras este trabajo ha quedado fuera de cámara, sobre todo después del nacimiento de su hijo pequeño, Leonardo, en 2016, fruto de su matrimonio con el exjugador del Barça Rafa Márquez. Recientemente ha regresado con su familia a Madrid y se ha instalado en su casa en la capital española. En estos momentos, mientras su marido entrena a un equipo de Alcalá de Henares ella se dedica a la vida social y a quedar con sus amigas de siempre: Genoveva Casanova, ex de Cayetano Martínez de Irujo, y Patricia Cerezo, ex de Ramón García. Es frecuente verlas en fotos en las revistas tras acudir a alguna fiesta. A pesar de lo mucho que le atraía trabajar como actriz no parece tener mucho interés por volver a retomar la profesión. Dice que aprecia la tranquilidad y poder estar el máximo de tiempo posible con su marido y compartir largos ratos con Manuela, su hija mayor, que ya tiene 20 años, y con el benjamín de la familia. Asegura que, por fortuna, todos sus sueños se han ido cumpliendo. Suerte que tiene.