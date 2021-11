La cómica Elsa Ruiz abandona de forma temporal la televisión

La cómica Elsa Ruiz, que se dio a conocer en el programa 'Todo es Mentira' y que actualmente colabora en el espacio 'Sobreviviré' de MiTele Plus, ha anunciado este martes que abandona de manera temporal la televisión para recuperarse de los problemas de ansiedad y depresión que sufre desde hace meses como consecuencia del acoso e insultos que sufre en redes sociales.



No estoy pasando una etapa buena emocional ni psicológicamente. Estoy con depresión y ansiedad tratándome con psiquiatra, medicación y de más, pero llevo un tiempo en el que la cosa no mejora. Hace dos meses intenté suicidarme tomándome dos blíster de pastillas y estuve ingresada. El domingo pasado tuve que ir a urgencias porque tuve varios ataques de ansiedad que no lograba bajar", subrayó durante el programa.





Muchas gracias @elsaruizcomica por a pesar de todo seguir acordándote de todxs??#Sobreviviré pic.twitter.com/JVdg0wbffM — Iker ?????????? (@ikerc39) November 23, 2021

"Todo esto viene porque desde hace año y pico sufro un acoso en redes que no termina de bajar y me ha afectado mucho en lo personal y en lo emocional", explicó la humorista, que ingresará en un hospital para recuperarse. "El acoso y el odio en redes sigue siendo acoso y odio, porque pase en Twitter o Instagram no deja de ser importante", zanjó.