La alcaldesa de Móstoles se indigna con 'First Dates'

Hoy en día hay que tener cuidado con cualquier cosa que se dice en un programa de televisión, por muy informal que éste sea. A la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, no le ha sentado nada bien que un participante de First Dates (Cuatro) asegurara durante su cita que en la ciudad madrileña "hay muchos canis".



La cosa empezó en el encuentro gastronómico de Javier y Miriam. Él se describió como un "pijo madrileño" y le preguntó a ella cómo le gustaban los chicos. A partir de aquí se desarrolló este diálogo:



-Miriam: A mí físicamente me da igual, mientras no sean canis.

-Javier: Eres de Móstoles, ¿no?

-Miriam: ¿Y qué tiene que ver?

-Javier: Pues que yo tengo amigos de Móstoles, he salido por las fiestas de Móstoles y hay mucho cani.

-Miriam: A lo mejor serían los niñatos de 16 años.

-Javier: Un poco más mayores también.



Y después de esta intelectual conversación, ya lejos de Javier, Miriam mostraba su indignación a la cámara. "Que me diga que en Móstoles hay muchos canis me ha sorprendido porque los hay como en todos los lados. Él vive en un sitio en el que también hay gente así. Él se piensa que vivo en el centro de Móstoles en una casa baja, y yo vivo en una urbanización en una zona nueva", argumentaba Miriam, que después le decía a Javier: "Yo tampoco discrimino. Si me tengo que juntar con alguien que no sea pijo y vista con sudaderas y tal, me da igual", en un alarde de integración.



No sólo Miriam se indignó con esas palabras hacia la ciudad de Iker Casillas. La alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, subió a Twitter el vídeo del programa de Carlos Sobera e intentó dejar claro que en su ciudad, de 207.000 habitantes, hay algo más que canis.



"Sorprendente que en pleno siglo XXI se siga hablando de cómo son las personas que viven en un sitio u otro por su aparente poder adquisitivo. Móstoles es una ciudad de obreros y arquitectos, de trabajadores industriales y de ingenieros, de mujeres empoderadas y de emprendedores, de gente alta y baja, de gente morena y rubia. Móstoles es una ciudad rica, más allá de los perjuicios de un chaval que nos conoce de oídas. Y es rica por su diversidad, por su hospitalidad, por su entrega y su coraje. Móstoles es la ciudad más rica que tenemos, y lo es porque en ella vivimos y luchamos cada día miles de mostoleñas y mostoleños", aseguró la alcaldesa.





Sorprendente que en pleno siglo XXI se siga hablando de cómo son las personas que viven en un sitio u otro por su aparente poder adquisitivo.

Móstoles es una ciudad de obreros y arquitectos, de trabajadores industriales y de ingenieros, de mujeres empoderadas y de emprendedores, pic.twitter.com/FdMGWrXwXA — Noelia Posse/?? (@Noelia_posse) November 21, 2021