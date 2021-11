El hermano de Diana de Gales rechaza participar en la serie 'The Crown'

Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, ha rehusado dejar su casa a The Crown, la serie que retrata la vida de la familia real británica. En una entrevista divulgada ayer lunes por la cadena pública británica BBC, el conde Spencer reveló que los responsables de la ficción habían solicitado grabar en la mansión de la familia, Althorp.

"Ellos lo solicitaron. Querían grabar aquí. Pero yo no hago este tipo de cosas. Sinceramente, no veo The Crown, por lo que dije gracias, pero no", comentó el conde.

La citada mansión se encuentra a más de cien kilómetros de Londres, en el condado de Northamptonshire (norte de Inglaterra). Desde que murio Lady Di se ha convertido en un lugar de peregrinaje para cientos de personas que acuden cada año a ver la tumba de la malograda princesa, fallecida en agosto de 1997 en París a causa de un accidente de tráfico. Los restos de Diana Spencer descansan en una pequeña isla dentro de los amplios jardines de la casa.

Quinta temporada



Los productores de la serie, que emite la plataforma Netflix, se encuentran actualmente grabando la quinta temporada del drama histórico sobre la familia real británica.

Los primeros capítulos de esta nueva temporada se estrenarán en noviembre de 2022, según confirmó la actriz británica Imelda Staunton, quien interpreta a la nueva reina Isabel II, el pasado septiembre en un vídeo en el canal de YouTube de Netflix.

La cuarta temporada finalizó en la década de los noventa, tras el Gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher (en el poder entre los años 1979 y 1990), sin embargo todavía se desconoce qué época abarcará esta quinta temporada de la serie.

The Crown es una de las series más galardonas de la plataforma en streaming. Entre los premios más destacados se encuentra el Globo de Oro a la mejor serie de televisión de drama y el de mejor actriz para Claire Foy.

Imelda Staunton toma el relevo de Foy y de Olivia Colman en el papel de Isabel II en la quinta temporada de The Crown, que al parecer podría ser la última y llegaría hasta el siglo XXI.

Staunton es conocida por su trabajo en la saga Harry Potter, donde dio vida a la temible profesora Dolores Umbridge. Posee un Bafta y la Copa Volpi de Venecia por su interpretación en la cinta El secreto de Vera Drake, que también le otorgó una nominación al Oscar.