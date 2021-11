'Tiger King 2' se estrenará el próximo día 17

La Justicia permitirá que Netflix estrene la segunda parte de la serie documental Tiger King 2 al desestimar la solicitud de Carole Baskin, una de las protagonistas de la producción, que pedía que se paralizara la emisión de manera cautelar. Baskin presentó una demanda alegando que los directores de la serie solo tenían derecho a producir un documental con las imágenes que grabaron y que, por tanto, la secuela sería ilegal y su estreno debía quedar suspendido hasta que hubiera una resolución judicial.

Sin embargo, la jueza estimó la semana pasada que no consideraba necesaria esa medida y que Netflix podrá estrenar la serie el próximo día 17. "Si bien el Tribunal comprende la frustración, no parece que la inclusión de las imágenes vaya a causar un daño inmediato que no pueda compensarse con dinero", ha asegurado la jueza.

Por su parte Baskin, protagonista junto a Joe Exotic del fenómeno Tiger King, ha detallado que los contratos que firmó con el equipo de producción en 2016 y 2018 estipulaban esa limitación a un único programa. Además, la protagonista ha calificado la primera entrega de "sensacional y lasciva", ya que implicaba, entre otras cosas, que era responsable de la muerte de su primer esposo en 1997.

Aunque la idea inicial de los directores era retratar el mundo de los zoológicos privados de grandes felinos en EE.UU., Tiger King acabó enganchando al público y la serie fue seguida por más de 64 millones de personas en marzo de 2020.