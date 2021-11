El futuro, según 'Los Simpson'

El sueño hecho realidad para cualquier fan de la serie creada por Matt Groening para la Fox en 1989: visualizar de nuevo (con ojo avizor) todos los episodios de las 33 temporadas de Los Simpson (un total de 711) para hallar entre tanta aventura, crítica y chistes, nuevas predicciones sobre hechos que puedan acontecer en un futuro inmediato. Como el famoso ataque del tigre que la familia amarilla narró en el capítulo 91 de la temporada 5ª y que solo una década después sucedió de verdad en un famoso espectáculo de Las Vegas, pero con acontecimientos mundiales que todavía están por llegar. Es el novedoso trabajo que ya oferta un casino del Reino Unido para un periodo de solo dos meses, pero con un jugoso sueldo: 5.000 euros y la entrega semanal de una caja de azucarados donuts. "El analista cobrará por apuntar los acontecimientos más destacados de la serie para ayudarnos a predecir la probabilidad de que cada uno de ellos ocurra", detalla tan excepcional oferta de trabajo.

Tan apetitosa, sin duda, que hasta parece una broma gestada por el propio Homer. ¡Pero nada más lejos de la realidad! Basta con conectarse a la página web oficial de la casa de apuestas PlatinCasino para cerciorarse de ello. Como también son más que acertadas buena parte de las predicciones que Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie y el resto de los habitantes de Springfield han vaticinado en sus más de tres décadas de existencia. Algunas de las más sonadas, como por ejemplo el avance de los virus que más tarde han afectado a la población mundial en los últimos años: el ébola y el coronavirus. En el capítulo El saxo de Lisa de 1997, Marge le mostró a Bart un libro en el que aparecía en la portada una persona encamada a causa del ébola, y cabe recordar que, años más tarde, este virus desató una peligrosa pandemia en Liberia. Por otro lado, y aunque no predijeron como tal al coronavirus, en el capítulo Marge en prisión (emitido en 1993), sí que se vio cómo llegaba un virus de China en un paquete encargado por Homer, que posteriormente desataba el caos por todo el planeta.

Por no recordar el famosísimo episodio 546 (temporada 25) Tú no tienes que ser un árbitro, en el que Los Simpson predijeron, al menos, tres acontecimientos relevantes del Mundial de Brasil de 2014. Y todo ello tres meses antes de que se celebrase. El primero fue la lesión de Neymar, que lo apartó de la competición. El segundo, el paso de Colombia a octavos; y el último, y no menos importante, la semifinal entre Alemania y Brasil en la que el equipo local perdió por un 7-1. Con razón la icónica serie estadounidense tiene fama mundial de profética y conspiranoica.