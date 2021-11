El surrealista 'plato' de Verónica Forqué en 'MasterChef Celebrity'

Eduardo Navarrete ha sido el último expulsado en la presente edición de MasterChef Celebrity. El joven diseñador alicantino no pudo superar el programa número 8 y se despidió de las cocinas en una prueba de eliminación muy emotiva. En primer lugar, porque, por sorpresa, en esa última ronda los concursantes recibieron la visita del jurado de Maestros de la costura, precisamente el programa en el que se dio a conocer Navarrete. Y, además, porque la eliminación definitiva se la jugó con Arkano, con quien ha forjado una bonita amistad que hay quien rumorea que es algo más.

Por lo demás, la gala volvió a evidenciar la inestabilidad emocional de Verónica Forqué, que tan pronto es dulce y cariñosa como se convierte en una dictadora conflictiva, y a quien los concursantes tratan de evitar en sus equipos. Además, protagonizó uno de los momentos más surrealistas de la historia del programa, al nivel del León come gamba o del desastroso postre de Juanma Castaño en el programa anterior, al presentar en la primera prueba un plato en el que compuso la palabra Samantha con trozos de zanahoria, dejando sin palabras a un jurado que se negó a vacilarla.

Arkano, Miki Nadal y Eduardo Navarrete, antes del veredicto final. Foto: RTVE

En esa prueba inicial los supervivientes del reality de famosos triunfó Carmina Barrios, que fue la única capaz de presentar un arroz con sabor en un reto en el que debían cocinar con muy pocos ingredientes y en el que podían robárselos a sus compañeros.

El triunfo inicial de la madre de Paco y María Léon no le otorgó la capitanía en la prueba de exteriores porque ni ella la quería ni hubo capitanes. Dividieron a los concursantes en tres grupos de tres y cada uno de ellos debía presentar un menú de un país diferente: México, India y Malasia, y atraer a los paseantes del madrileño parque del Retiro para que quisieran degustar el suyo.

En esta prueba sobresalió el trío formado por Belén López, que fue designada la mejor del reto, Iván Sánchez y Verónica Forqué, aunque se pudo asistir a un nuevo conflicto de la veteranísima actriz con sus compañeros. En este caso, una nueva discusión con la propia López, también actriz, aunque fueron capaces de reconducir la situación para presentar un menú hindú más que digno y salvarse de los delantales negros.

Además, el trío de actores gozó de un privilegio en la prueba de eliminación: salvar directamente a un concursante, y sorprendió que eligieran a Juanma Castaño, quizá por estrategia al considerarlo un rival más débil que el resto. En ese reto, en el que debían cocinar sin pasarse de 600 calorías, volvió a sobresalir Carmina Barrios y se salvaron sin problemas David Bustamante y el repescado Miki Nadal.

La expulsión se decidió entre Navarrete y Arkano, que volvió a rozar la eliminación, pero fue el alicantino el que se despidió de las cocinas. "Si el pollo no está bien cocinado, no hay ninguna salsa, un exceso de pimiento a lo que llamabas pisto y la remolacha solo tenía color pero no sabor... No ha sido nada acertado, Eduardo, lamentablemente esta noche la pareja se rompe", le sentenció Pepe Rodríguez.