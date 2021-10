Elena Irureta: "No trabajamos para ganar un premio, pero cuando te lo dan..."

Lleva cuarenta años trabajando y aún no se lo cree. Comenta que siempre ha sentido, igual que sus compañeros y compañeras de profesión, el peso de la incertidumbre, pareja inseparable de los actores. Elena Irureta, previsora, abrió hace veinte años una casa rural en Zumaia. Acaba de cerrarla y ahora solo piensa en seguir dando vida a sus personajes. Patria, la serie que protagonizó junto a Ane Gabarain, le ha reportado los premios Forqué, Feroz y Platino. Este año también fue reconocida por DEIA en los premios Top Talent. En estos momentos, está rodando en Barcelona la película de Marta Díaz, Los buenos modales.

Un año intenso con los reconocimientos de 'Patria'. Pero ¿qué tiene ahora entre manos?

—Una película que se titula Los buenos modales, la dirige Marta de Lope y están Carmen Maura, Gloria Muñoz, Inma Cuesta, entre otros. Trata de la historia de dos hermanas que llevan mucho tiempo sin hablarse. Ahora mismo el rodaje está en Barcelona y aquí estaré hasta finales de noviembre.

¿Tiene algo en televisión?

—Ahora mismo no. Más adelante sí que tengo una propuesta para una serie, pero aún no la he firmado y ya sabes que es mejor no decir nada hasta que todo esté resuelto y la cadena que la emita diga algo. Me han mandado los guiones y como no está firmado este trabajo, prefiero no decir nada. Creo que también se va a grabar en Barcelona. Lo bueno es que hay previsiones de trabajo para el año que viene.

Va a acabar aprendiendo catalán.

—Ja, ja, ja... Que conste que nunca había trabajado aquí.

Bittori le sigue brindando muchas alegrías, recientemente, el premio Platino como mejor actriz. Va a tener que comprar un mueble para poder colocarlos todos.

—El último me hizo mucha ilusión. Pensar que esta serie se está viendo en tantos países, te da cierto vértigo. Patria tuvo otros tres premios más y me alegré mucho por uno de ellos que fue para Aitor Gabilondo como creador. Aitor siempre había estado nominado, pero hasta ahora nunca le habían llegado a dar un premio. Te aseguro que se lo merece más que nadie. Con Patria ha hecho un trabajo fantástico. Y te quiero decir algo más.

Diga.

—Es muy importante también la nominación de Ane Gabarain para los premios Emmy Internacional. Se va a ir a Nueva York el 22 de noviembre. Nominada para el premio para mejor actriz en esos premios, imagínate. Ojalá lo consiga. Se lo merece y mucho, hizo un trabajo tan bueno. Es que es una gran actriz y una gran amiga.

Al principio ustedes pensaron que era una serie más.

—Y menos mal. Muchas veces hablamos Ane y yo y decimos: menos mal que no sabíamos lo que iba a pasar después. Si hubiéramos sabido que iba a tener tanta transcendencia, lo que iba a pasar después, hubiéramos ido muertas de miedo a trabajar y con una responsabilidad enorme. Si no sabes nada, trabajas con responsabilidad, pero nunca pensando en nada más allá de hacer tu personaje. Es mejor hacer tú trabajo y no esperar nada. Yo ahora estoy encantada y feliz de haber podido hacer de Bittori.

Tres premios por una serie, impresionante.

—Más que impresionante. Los actores trabajamos para hacer que un personaje llegue a los espectadores, no pensamos en premios. Además, compites con mucha gente muy buena, mejor que tú. Cuando te nominan te alegras, eso ya es un premio, pero si encima te lo dan. En este caso, el personaje de Miren (Ane Gabarain) y el de Bittori, el mío, estaban muy unidos. Cuando premian o nominan a uno de estos dos personajes, es un reconocimiento para las dos. Sin una, no está la otra. Es claro que no trabajamos para los premios, pero ahí están y se agradecen, vaya que sí.

Es usted una mujer más de comedia, pero hay que reconocer que bordó el personaje tan dramático de Bittori.

—Había hecho más personajes dramáticos, pero ninguno ha tenido la repercusión que ha tenido Bittori. Para nosotras fue una suerte que Aitor Gabilondo apostara por dos actrices que estaban más situadas en el lado de la comedia. Era el género en el que él más nos había visto.

Sus personajes son muy variopintos. Hasta ha sido la suegra televisiva de Felipe VI. En 'Felipe y Letizia' fue Paloma Rocasolano.

—Ja, ja, ja... ¡Qué fuerte! Ya ves. A veces piensas en las cosas que has hecho y dices: ¡Madre mía! Me encantan todos los personajes que he hecho.

¿Imaginó en el casting que Bittori iba a ser un personajes para usted?

—No, qué va. Vas a un casting y lo haces todo los bien que puedes. Me presenté con unas ganas increíbles de hacer el personaje. Pero había más actrices y este era un personaje diez para cualquiera.

Siempre tuvo dudas de que su carrera de actriz se consolidara. Supongo que ya se le habrán disuelto las dudas.

—Esta es una profesión con muchos altos y bajos. Nunca sabes. Igual que muchos compañeros y compañeras, las dudas existían. De hecho, abrí un agroturismo que me cubriera si lo de ser actriz no cuajaba.

Y se equivocó,

—En parte sí. Después de un proyecto salía otro. Y sigo viviendo de esta profesión tan maravillosa como incierta. He cerrado el agroturismo y sigo siendo actriz.

No ve la jubilación como opción, ¿no?

—Podría jubilarme. Tengo 66 años, mientras sigan llamándome...

