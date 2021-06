¿Qué móvil compro?

Hay un detalle que las personas no suelen valorar, pero porque nunca lo han probado y esta es una de esas cosas que en cuanto se usa ya no se puede renunciar a ella. Estoy hablando de comprar un móvil que incorpore la tecnología NFC

seguro que estas pensando que te voy a dar la marca y modelo de un teléfono que va a cumplir todas las expectativas que siempre habías esperado pero siento defraudarte, lo que te voy a explicar es qué tienes que saber para que tu próximo móvil sea el adecuado. Por supuesto que si eres de iPhone no tengo mucho que decirte ya que la gama de modelos y especificaciones que hay en el mercado te la debes de conocer de memoria. En cambio, si prefieres uno de los teléfonos que utilizan el sistema operativo Android quizás esta guía te pueda ayudar. Sobre todo me voy a centrar en las cuatro cosas que considero fundamentales a la hora de decidir la compra. No en si tiene 14 cámaras, si la pantalla tiene una calidad 4K o si la carga del teléfono es de una o de cuatro horas. Todos esos detalles son importantes pero después de filtrarlos con lo que te voy a contar.

La memoria RAM y el procesador son fundamentales porque es lo que va ha hacer que una aplicación vaya más rápida y tu experiencia como usuario te permitirá usar el móvil de una forma ágil y sobre todo que te resuelva los problemas del día a día sin esperas absurdas. Si tienes un móvil que va lento, cuando tengas uno con 4 o 6 gigas de RAM vas a decir, "por qué no he cambiado antes de teléfono". La memoria ROM empieza a ser entendida por parte de los usuarios y hasta hace poco era la gran desconocida. Recuerda, no tiene nada que ver con la tarjeta SD externa donde los fabricantes prometen que vas meter muchas cosas, olvídala. Compra un móvil con 128 gigas de memoria ROM donde vas a almacenar todas las aplicaciones, las fotos, los vídeos, los contactos y todos los datos asociados a ella. Lo más importante es tener todo eso en la nube, para que en caso de perdida o rotura del teléfono puedas recuperar esos datos en un nuevo móvil.

Ahora mismo puede que decidir entre un móvil 4G o 5G no sea importante. La cobertura de la red 5G se circunscribe a algunas de las ciudades más importantes y estoy escuchando algo que es un error, que solo sirve para ir más rápido. Pero no es así ya que en un futuro los coches, las casas, las tiendas, los electrodomésticos y todo lo que se te ocurra va a depender de la red 5G y si no has optado por esta opción es posible que te arrepientas. Pero como en todo, quizás el despliegue se retrase o adelante: la tecnología a veces no sabes cómo evolucionará.

Hay un detalle que las personas no suelen valorar, pero porque nunca lo han probado y esta es una de esas cosas que cuando se usa ya no se puede renunciar a ella. Estoy hablando de comprar un móvil que incorpore la tecnología NFC. Una forma simple de explicarlo es decir que es lo que nos permite pagar con el móvil, pero cada día hay más servicios que están empezando a utilizarla. Recargar los bonos de transporte desde donde quieras, tener las entradas del cine sin tener que buscar el correo donde está el código QR o abrir las puertas de nuestra casa o el coche. Simplemente con acercar el teléfono la tecnología NFC hace todo el trabajo.

Seguro que para ti lo más importante son las fotos o los vídeos. Puede que dependas del móvil tanto que necesites que la duración de la batería o su carga sean algo prioritario. Igual eres de los de escuchar música y series y la pantalla es el aspecto que consideras más importante. Al final es una mezcla de todas esas cosas, pero siempre ten tu móvil actualizado con la última versión del sistema operativo si no quieres tener sustos en la seguridad.

@juandelaherran