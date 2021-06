'La misteriosa Sociedad Benedict' y 'Wolfgang' llegan a Disney+

La Misteriosa Sociedad Benedict, serie Disney+ Original que se estrena hoy viernes, está basada en la colección de best-sellers de Trenton Lee Stewart. Cuenta la historia de cuatro huérfanos dotados de poderes que recluta el excéntrico Sr. Benedict (Tony Hale) para salvar el mundo.

Después de ganar un concurso para obtener becas, el peculiar Sr. Benedict elige a cuatro huérfanos dotados de poderes para una peligrosa misión cuyo objetivo es salvar al mundo de una crisis global conocida como La Emergencia. Reynie, Sticky, Kate y Constance deben infiltrarse en el misterioso Instituto L.I.V.E. para descubrir qué se esconde detrás de esa crisis. Todo indica que el director, el sofisticado Dr. Curtain, está detrás de ese estallido de pánico, así que los niños de La Misteriosa Sociedad Benedict deberán idear un plan para derrotarlo.

La Misteriosa Sociedad Benedict está protagonizada por Tony Hale, Kristen Schaal, Ryan Hurst, MaameYaa Boafo, Gia Sandhu, Seth Carr, Emmy DeOliveira, Mystic Inscho y Marta Kessler. Primero se desarrolló para la plataforma Hulu y luego pasó a Disney, fue una de las primeras producciones que se filmó tras la cuarentena, con las nuevas restricciones impuestas por la pandemia, en Vancouver, Canadá.





Puck, primer 'chef celebrity'. 'WOLFGANG'



El chef Wolfgang Puck levanta el telón por primera vez y revela su historia real en Wolfgang, que se estrena hoy viernes en Disney+. El documental muestra la inspiradora historia real de un hombre que sobrevivió a una infancia problemática repleta de obstáculos y cuya perseverancia le llevó a convertirse en uno de los chefs más prolíficos y en un nombre muy conocido. Wolfgang Puck cambió la percepción de lo que significa ser chef y, en el camino, creó una cocina americana radicalmente nueva.

"No soy de los que se aferran al pasado, pero la forma en que David Gelb ha contado esta historia me hizo ver lo lejos que he llegado desde mis humildes comienzos", declaró Puck. "Es la definición del sueño americano". Cuando era un adolescente en Austria, aprovechó su pasión por la cocina para escapar de su rígido padrastro. Trabajó como aprendiz en un prestigioso restaurante francés antes de aterrizar en Estados Unidos a los 24 años. En el Hollywood de los 70, Puck empezó a trabajar en Ma Maison, elaborando un menú original con ingredientes frescos, lo que convirtió a un restaurante vulgar en un favorito del público. Pero como el dueño de Ma Maison no reconocía su talento, Puck decidió asumir el mayor riesgo de su carrera y abrir su primer restaurante, Spago. Fue un éxito instantáneo. Casi por accidente, Puck creó el concepto de chef celebrity con sus apariciones televisivas durante décadas. Construyó un increíble imperio global de restaurantes, cafeterías y productos para cocinar en casa. Pero las frenéticas exigencias de su profesión pusieron en peligro su vida familiar.

"Wolfgang se convirtió en un chef estrella, algo que no había ocurrido nunca", declaró David Gelb, el director. "Y demostró que un chef puede ser un narrador, un maestro y un amigo. Esta es la filosofía de Wolfgang Puck, y ha sido un gran honor contar su historia".