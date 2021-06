'La cocinera de Castamar' llega a su final en Antena 3

La cocinera de Castamar, serie original de Atresmedia TV, llega hoy jueves a su desenlace en el prime time de Antena 3. La producción se ha convertido en la serie española más vista de la temporada al conseguir una media de 2.262.000 espectadores por capítulo (lineal + diferido). Un éxito al que hay que sumar el seguimiento que ha logrado la serie también en el pago, con Atresplayer Premium, donde la ficción se preestrenó en febrero. Además de su emisión cada jueves en el prime time de Antena 3, la ficción ha batido récords en diferido: su capítulo del 3 de junio se sitúa como la emisión en abierto más vista de la historia en diferido: +886.000 espectadores la siguieron por este consumo hasta un total de 2.293.000 seguidores en ese episodio.

La serie aterrizó en abril con gran éxito, convirtiéndose en el mejor estreno de una serie en televisión del año con más de 2,4 millones de espectadores y un 17,2%. La cocinera de Castamar es una producción original de Atresmedia TV en colaboración con Buendía Estudios. Está ambientada en el Madrid del siglo XVII y cuenta con Michelle Jenner, Roberto Enríquez y Hugo Silva en el elenco protagonista.

En el último capítulo, titulado El lugar de cada uno, Diego sobrevive al disparo. Los planes de boda siguen adelante. Clara dejará la casa tras la ejecución de su padre. No hay esperanza para él. Pero aparece una nueva pista sobre el paradero del testigo. Gabriel sale a buscarle. Consigue llegar a tiempo. Armando se ha salvado. Clara se despide de Castamar y del duque agradecida. A Diego le duele verla marchar, pero no tienen opción. El día de la boda, Adela aparece con una carta que le ha dado su padre, no pueden dejar que Enrique, aunque ya muerto, se salga con la suya. Se descubre la verdad.

'Heridas'



La nueva serie de Atresmedia TV para el prime time de Antena 3 acaba de arrancar sus grabaciones, que se extenderán los próximos meses en espectaculares localizaciones, tanto exteriores como interiores, de Cádiz, Tarifa, Cabo de Gata, Madrid, Guadalajara y Toledo. Basada en la serie japonesa Mother y su posterior remake turco, también estará disponible en Atresplayer Premium. El reparto está encabezado por Adriana Ugarte, Cosette Silguero y María León. Es un drama que aborda el tema del abandono infantil y la búsqueda de la propia identidad a través de las vivencias presentes y pasadas de sus dos protagonistas.

Manuela vive sola en una cabaña donde estudia los humedales andaluces. A los 28 años, su vida gira en torno a las aves. A pocos kilómetros vive Alba, una niña de 7 años que nunca tiene quien le haga el desayuno. Su madre, Yolanda, trabaja de noche como pole dancer y duerme de día. El novio de ella, Lucho, no está por la labor de cuidar a una niña que no es suya. La casa es un desorden de objetos y horarios. El día en el que Manuela encuentra a la pequeña Alba, comenzarán un viaje que obligará a Manuela a enfrentarse a los demonios de su pasado y a cuestionarse los pilares de su vida.