Mega estrena en horario estelar 'Lo inexplicable'

Mega estrena hoy lunes Lo inexplicable, una producción que explora los misterios más fascinantes, extraños e indescifrables del mundo. En cada episodio se adentrará en todo tipo de fenómenos que, aparentemente, no tienen explicación. Entre todos los sucesos que trata de descubrir se encuentran las claves sobre el futuro de la Tierra, las criaturas desconocidas, las cuestiones más inquietantes acerca de la vida después de la muerte o los misterios que esconde la mente.

Lo inexplicable está presentado y producido por el actor ganador de un Globo de Oro y un Emmy, William Shatner. El intérprete canadiense, de 90 años, conocido mundialmente por su papel de Capitán Kirk en Star Trek, se pone al frente de esta serie para intentar explicar lo inexplicable. Después de más de un año de la llegada de la pandemia, advierte de que "lo peor está por venir" debido a la crisis ambiental que aqueja al mundo, que se debe abordar con urgencia. "Tenemos que darnos cuenta de que esto es preliminar, las pandemias van a ser endémicas y vamos a enfrentar esto que hoy vivimos muchas veces más y peor, porque lo peor esta por pasar gracias al calentamiento global que ya está aquí", contestó Shatner a Efe en conferencia con medios latinoamericanos para presentar la segunda temporada.

El actor hizo un llamamiento de urgencia para combatir la crisis ambiental y así evitar las peores catástrofes. "No hay nada de inexplicable en el calentamiento global, sabemos qué es y tenemos que hacer algo al respecto, depende de nosotros", aseguró. "Al hacer la serie aprendí que yo creía que sabía algo, soy un señor mayor, hablo con gente importante, leo libros, pero me di cuenta de que no sé nada (...) aprendí que todo lo que vemos es inexplicable", sentenció. Entre los misterios más grandes que le rodean, está el misterio del amor de su esposa hacia él, "no sé por qué me ama mi esposa", dijo entre risas, así como el gran enigma de la vida después de la muerte y el de la precognición.

La serie abordará temas como la momificación antigua, la ciudad perdida de la Atlántida y el monumento megalítico de Stonehenge, por mencionar algunos. Shatner reveló que ya se encuentra grabando la tercera temporada de la serie y además está por comenzar un programa de entrevistas.

las dos primeras entregas



Este programa muestra misterios sin resolver, sucesos que cuestionan todo lo conocido hasta ahora y acontecimientos llenos de interrogantes y secretos. En cada entrega se intentará dar respuesta a los asuntos más inquietantes. En la noche de estreno, Mega ofrece los dos primeros programas desde las 22.15. En Lugares del mal se adentra en bosques letales, casas embrujadas, montañas que quienes las visitan nunca regresan... ¿Existen los llamados lugares del mal, sitios donde las desgracias parecen suceder repetida e inexplicablemente? Y, si es así, ¿es posible que concentren una energía oscura que hoy en día escapa a nuestro entendimiento?

En Construcciones misteriosas, desde hace siglos los arqueólogos tratan de desentrañar el misterio de cómo y por qué se levantaron construcciones increíbles como la gran pirámide de Guiza, la escalera de la capilla de Loretto, en Nuevo México; y el castillo de coral de Florida. ¿Hallaremos las respuestas o estas construcciones se erigieron a propósito para desconcertarnos de manera perpetua?