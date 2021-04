'El triángulo de Sternberg', estreno en #0 de Movistar+

Siguiendo la teoría del triángulo de Sternberg, este programa, que se estrena a las 22.00 en #0, muestra seis historias de amor en pandemia y captura la confianza y cercanía de los protagonistas. Intimidad, compromiso y pasión son los tres vértices de este triángulo situado físicamente en Turégano (Segovia). La voz de Lola Herrera es el hilo conductor de estos relatos y da sentido a la conexión entre el pueblo y la teoría del amor de Sternberg. Este psicólogo estadounidense habla de amor como una relación interpersonal basada en tres ejes: intimidad, compromiso y pasión. El triángulo de Sternberg se adentra en seis historias de amor que han tenido que adaptarse a las circunstancias. Bodas canceladas, distancia, diversidad o amor a la familia son algunos temas que se abordan en esta producción. Para escenificar la teoría del triángulo de Sternberg, y ante la sorpresa de los vecinos de Turégano, se colocó un enorme triángulo luminoso durante la producción.

María y Elvira tienen 94 y 100 años y son amigas desde hace 30. Pasan las mañanas jugando a las cartas y bebiendo un vasito de coñac. No dejan pasar un día sin estar juntas, solo dejaron de hacerlo durante el confinamiento. Alba y Dani son una pareja de A Coruña que tenía prevista su boda el 14 de marzo de 2020 y no pudo ser. A Karol y Eric el confinamiento les impulsó a vivir juntos en un caserío del País Vasco, con el hijo adolescente de Carol. En cuanto a María Sanmiguel y su madre María José, su padre superó 3 tipos de cáncer pero falleció por covid. María le ha dedicado una obra de teatro junto con su madre. Nicco es un italiano que vive en Barcelona y conoció a una chica antes de la pandemia. En el confinamiento buscaron formas legales de verse. Cuando se normalizó la situación rompieron al perder la emoción de hacer algo prohibido. Finalmente, Indira y Gisele se conocieron en Sevilla antes del confinamiento. Gisele volvió a Perú y desde entonces no se han podido reencontrar.