Diez cosas que (igual) no sabías de... Patrick Criado

1 Un chico de barrio. Nunca se ha olvidado de La Elipa, el barrio madrileño donde nació. A pesar de ser uno de los actores jóvenes más demandados hoy no lo ha cambiado por ningún lugar de moda entre los famosos de su edad.

2 Un placer. Cuando el trabajo se lo permite nunca falta a la cita con sus amigos de toda la vida para tomarse unas cañas los viernes. Para él, su gente es la que ha estado toda la vida a su lado. La fama no se le ha subido, al menos no por el momento, a la cabeza.

3 Discreto. Centra las entrevistas en el trabajo y en cada proyecto que tiene entre manos. Ha reconocido que tiene novia desde hace dos años, pero no ha dado ninguna pista para que se sepa quién es la persona con la que sale.

4 Aficiones. Le gusta pasar tiempo en casa y ver películas. Se considera un cocinero bastante competente y el boxeo, patinar, cantar e ir a la playa forman parte de sus actividades cotidianas.

5 Seres especiales. Es muy familiar y resulta fácil ver fotos de los suyos en Instagram. Pero dentro de su gente hay unos seres muy especiales: sus abuelos. Ha colgado sus fotos muchas veces en las redes, siempre acompañadas de cariñosos textos.

6 Un niño trasto. De pequeño era una criatura muy movida y su madre, desesperada, pidió consejo a una amiga. Esta le recomendó que le presentara en castings porque le parecía que el chiquillo tenía madera de actor. Y acertó.

7 Compañeros de viaje. A su alrededor ha tenido a actores muy reconocidos, como Javier Gutiérrez, Karra Elejalde, Pepa Aniorte o Francis Lorenzo, entre otros muchos. Su gran salto fue el personaje de Nuño en Águila Roja.

8 La meta principal. Admira a muchos de sus compañeros de trabajo y se lleva muy bien con varios, pero hay un nombre que hace que le brillen los ojos con sana envidia: Javier Bardem. Es su referente y también su meta.

9 Atractivo. Es un joven guapo, aunque no coqueto, y dice que le gusta la naturalidad, que no es de marcas y que sigue siendo el mismo de siempre, ese que no consigue domar los rizos del pelo.

10 Opción única. No pensó jamás en otra cosa que en ser actor. Lleva desde niño delante de una cámara y para él es como mirarse a un espejo. Ser actor es su plan A, B, C, y todas las letras del alfabeto.